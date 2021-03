Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera – kontynuacja miała pokazać śmierć Robina

Jak wiadomo, Zack Snyder planował zrobić trylogię Ligi Sprawiedliwości i choć szanse były małe, zwłaszcza po tym, jak reżyser opuścił produkcję w 2017 roku, to plany były dość obszerne. W związku z premierą Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera reżyser chętnie opowiada o swoich wizjach oraz planach związanych z DCEU. Jednym z kilku pomysłów było ukazanie wielkiej traumy Mrocznego Rycerza – śmierci Robina.

Od jakiegoś czasu wiemy, że to właśnie Joker zabił Robina w wydarzeniach z DCEU. W jednej ze scen filmu Batman vs Superman: Świt Sprawiedliwości był widoczny kostium pomocnika Mrocznego Rycerza. Widniał na nim napis „Hahaha, joke’s on you Batman”, co było niewątpliwie odniesieniem do komiksu Śmierć w rodzinie. Zack Snyder, który wyreżyserował obydwa filmy zdradził, iż planował ukazać morderstwo Robina w kolejnej części Ligi Sprawiedliwości.

Choć Snyder przyznaje, że kontynuacje są wysoce nieprawdopodobne, miał na nie sporo planów. Druga część przede wszystkim miała być niemal całkowicie umieszczona w postapokaliptycznym świecie, jaki mogliśmy zobaczyć zarówno w Batman vs Superman jak i w najnowszej Lidze Sprawiedliwości. W Knightmare grupa pozostałych przy życiu superbohaterów podczas ostatniego posiłku miała podzielić się opowieściami ze swojego życia. Jedną z historii miał opowiedzieć właśnie Joker i byłaby to istotna opowieść o śmierci Robina.

” W zasadzie w alternatywno-przyszłościowym filmie bylibyśmy w tym postapokaliptycznym świecie, gdzie zespół wiedziałby, że jednym sposobem na naprawienie świata jest Flash cofający się w czasie i ostrzegający Bruce’a, by uratował Lois. Film byłby o niezorganizowanych członkach Ligi Sprawiedliwości, którzy podejmują się szalonej misji, by ukraść Mother-Box ze zniszczonej katedry w Gotham. Potem wracają do jaskini Batmana i używają jej mocy do zasilenia bieżni, która przeniosłaby Flasha w czasie. W nocy przed wielką misją odbyłoby się coś w stylu ostatniej wieczerzy, gdzie wszyscy opowiadają sobie historie. Jedną z nich byłaby opowieść Jokera o śmierci Robina.”

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera zadebiutowała 18 marca zarówno w amerykańskim serwisie HBO Max, jak i wszystkich serwisach HBO. Autorem scenariusza filmu jest Chris Terrio. Autorami historii są Chris Terrio, Zack Snyder oraz Will Beall, którzy stworzyli ją na podstawie komiksów DC Superman. Producentami filmu byli Charles Roven i Deborah Snyder. Rolę producentów wykonawczych pełnili Christopher Nolan, Emma Thomas, Wesley Coller, Jim Rowe, Curtis Kanemoto, Chris Terrio oraz Ben Affleck.

