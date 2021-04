Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera – usunięta scena z Jokerem ujawniona

Zack Snyder udostępnił scenę usuniętą z filmu Liga Sprawiedliwości, która przedstawia rozmowę Jokera i Batmana. Materiał zwiera popularną kwestię „Żyjemy w społeczeństwie” wypowiadaną przez postać, którą odegrał Jared Leto.

Reżyserska wersja Ligi Sprawiedliwości w przeciwieństwie do kinowej była czterogodzinnym seansem. Dodatkowy czas pozwolił filmowi rozwinąć wątki postaci takich jak Cyborg czy Flash oraz dodać bohaterów, których nie było w wersji z 2017 roku. Snyder Cut zapoznał widzów z postaciami takimi jak Darkseid, Marsjański Łowca, Ryan Choi czy Joker.

Powrót Jareda Leto do roli Jokera ogłoszono pod koniec 2020 roku i było to dużą niespodzianką. Choć jego występ w Legionie Samobójców z 2016 roku wzbudził mieszane uczucia wśród widzów, to w reżyserskiej wersji Ligi Sprawiedliwości Jokera przyjęto pozytywnie. Jego postać pojawiła się w końcowej scenie koszmaru Batmana. Leto zdecydowanie dostarczył widzom dużo tematów do dyskusji, zwłaszcza dzięki słynnej już kwestii „Żyjemy w społeczeństwie”. Fragment, w którym Joker wypowiada te słowa mogliśmy usłyszeć w jednym z ostatnich zwiastunów produkcji, ale ostatecznie ta kwestia nie pojawiła się w filmie. Zack Snyder postanowił jednak udostępnić pełną wersję sceny na swoim Twitterze.

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera zadebiutowała 18 marca zarówno w amerykańskim serwisie HBO Max, jak i wszystkich serwisach HBO. Autorem scenariusza filmu jest Chris Terrio. Autorami historii są Chris Terrio, Zack Snyder oraz Will Beall, którzy stworzyli ją na podstawie komiksów DC Superman. Producentami filmu byli Charles Roven i Deborah Snyder. Rolę producentów wykonawczych pełnili Christopher Nolan, Emma Thomas, Wesley Coller, Jim Rowe, Curtis Kanemoto, Chris Terrio oraz Ben Affleck.

Źródło: screenrant.com/ Ilustracja wprowadzenia: kadr z filmu Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera