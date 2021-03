Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera – zakulisowy materiał ukazuje pierwsze spotkanie Flasha i Iris

Nawet po tygodniu od premiery Snyder Cut nowe informacje oraz zakulisowe nagrania nie przestają napływać. Nowa wersja Ligi Sprawiedliwości przywróciła pełną wizję Zacka Snydera i w rezultacie wiele scen, które usunięto z kinowej wersji w reżyserii Jossa Wheldona ponownie wróciło na ekrany. Jedną z nich było pierwsze spotkanie Barry’ego Allena i Iris West. W nowym zakulisowym materiale Zack Snyder i nadzorca efektów specjalnych John DesJardin omawiają tworzenie sceny, w której Flash spotyka Iris. Klip ukazuje także Ezrę Millera i Kiersey Clemons na planie produkcji.

It's time to dive into the #SnyderCut. Find out how @ZackSnyder and visual effects supervisor John DesJardin put together the incredible Flash and Iris West scene in Central City.

Zack Snyder's Justice League is now streaming on @HBOMax. #TheFlash pic.twitter.com/1CNumKKn5S

