Mortal Kombat – Zobacz nowe klipy z postaciami

Po ostatniej zmianie daty premiery Warner Bros. udostępnił nowe klipy z Mortal Kombat, w których zwrócono uwagę na cztery postacie z pierwszych dwóch gier.

Oficjalne konto Mortal Kombat na Twitterze opublikowało pierwsze cztery klipy promujące postacie. Skupiają się na wojownikach, którzy wezmą udział w śmiertelnym turnieju. Klipy wideo są krótkie, ale zawierają nowe ujęcia popularnych graczy. Są to Jax Briggsa (Mehcad Brooks), Liu Kang (Ludi Lin), Kung Lao (Max Huang) i Raiden (Tadanobu Asano).

God of Thunder. Protector of the Earthrealm. Katch Lord Raiden in #MortalKombatMovie in theaters and on HBO Max April 23. pic.twitter.com/yqGJdn0SDn — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) April 1, 2021

Ready and armed for kombat. Katch Jax in #MortalKombatMovie in theaters and on HBO Max April 23. pic.twitter.com/JCUoqh0hnw — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) March 31, 2021

Fighting to honor his ancestors, Kung Lao enters the tournament. #MortalKombatMovie is in theaters and on HBO Max April 16. pic.twitter.com/UzAi6pMpgS — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) March 29, 2021

The spirit of the Dragon. The heart of a warrior. Katch Liu Kang in #MortalKombatMovie in theaters and on HBO Max April 16. pic.twitter.com/tRoaFdUe0g — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) March 26, 2021

W filmie Mortal Kombat zobaczymy takich aktorów jak: Lewis Tan jako Cole Young, Joe Taslim jako Sub-Zero, Hiroyuki Sanada jako Scorpion, Mehcad Brooks jako Jax Briggs czy Jessica McNamee jako Sonya Blade. Na stołku reżyserskim zasiadł Simon McQuoid.

Premiera filmu planowana jest na 23 kwietnia 2021 roku. Produkcja trafi jednocześnie na platformę HBO Max jak i do kin.

Źródło: Twitter, ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe