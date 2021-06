Nadciąga produkcja łącząca przygody Chojraka i Scooby’ego Doo!

Nadciąga kolejny crossover z udziałem Scooby’ego Doo i jego paczki. Tym razem ich drogi skrzyżują się z Chojrakiem i jego właścicielami.

Scooby Doo i cała jego paczka w swojej ponad 50. letniej karierze przeżyli bardzo wiele różnego typu przygód. Spotkali oni również liczne grono istniejących naprawdę, a także fikcyjnych postaci. Przykładem pierwszego typu, może być chociażby odcinek legendarnej serii firmy Warner Bros. z udziałem amerykańskiej drużyny Globetrotters. Mówiąc natomiast o fikcyjnych postaciach to należy wspomnieć o spotkaniu Scooby’ego z Batmanem i Robinem, jak również resztą Młodych Tytanów. Przykłady różnych crossoverów mógłbym wymieniać bez końca. Najistotniejsze natomiast jest to, iż nadciąga kolejny. Swój wspólny film będzie miała legendarna seria stworzona przez firmę braci Warner, jak również animacja Cartoon Network, to znaczy Chojrak-tchórzliwy pies i oczywiście Scooby Doo.

Ten film zdecydowanie wyzwoli wielkie ilości nostalgii w tych osobach, które dorastały oglądając kreskówki o Scobym Doo i Chojraku. Przedstawi on również tych niesamowitych bohaterów nowej generacji fanów. – napisała reżyser i producent projektu Cecilia Aranovich (reżyser serialu Harley Quinn) w jednym z oświadczeń.

W nadchodzącym filmie ekipa naszego ukochanego doga niemieckiego trafi do Pustkowia, to znaczy rodzinnego miasteczka Chojraka i jego właścicieli. Przyjdzie im się tam zmierzyć z codziennością tam mieszkających. To znaczy między innymi z gigantyczną cykadą i jej armią. Co z tego wyjdzie? Na pewno dużo wrzasków, a także mnóstwo wspólnie zjedzonych przekąsek.

Połączenie tych dwóch światów w spójny sposób było jednym z najtrudniejszych aspektów produkcji. Wydaję mi się, że udało nam się znaleźć właściwą równowagę, wprowadzając elementy graficzne i paletę kolorów ze świata Chojraka. Osiągnęliśmy to nadając również ekipie Scooby’ego odpowiednią ilość przesadnych reakcji i działań, tak charakterystycznych dla świata Tchórzliwego psa właśnie. Film jest pełen nawiązań do pierwszego sezonu Chojraka, a także dziwacznego humoru, nietuzinkowych postaci, wyjątkowych scen akcji i oczywiście tajemnicy. Jest ona bowiem nieodłączną cechą każdej historii związanej ze Scoobym Doo. – napisała również Cecilia Aranovich.

Film Straight Outta Nowhere: Scooby-Doo meets Courage the Cowardly Dog swoją premierę będzie miał 14 września (w USA i Kanadzie). Wejdzie on wówczas do cyfrowej i płytowej dystrybucji. Edycja ta zawierała będzie kilka dodatków w postaci trzech produkcji z uniwersum Scooby’ego Doo. Sam film będzie trwał 72 minuty. W główne role wcielą się Frank Welker (Scooby i Fred), Marty Grabstein (Chojrak), Grey Griffin (Daphne Blake), Matthew Lillard (Kudłaty Rogers), Kate Micucci (Velma Dinkley) i Jeff Bergman (Eustachy Motyka).

Źródło: Syfy Wire / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe