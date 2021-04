Nowe hity kinowe w Playerze!

To poruszający film o kobiecie cierpiącej na fugę dysocjacyjną w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej. Alicja (Gabriela Muskała) nie pamięta przeszłości, nie wie kim jest. Kiedy po dwóch latach od zniknięcia zostaje odnaleziona przez rodzinę, nie chce wracać do dawnego, zapomnianego życia. Nie pamięta miłości do męża i synka. Z czasem do Alicji wracają urywki wspomnień, tworząc niewyraźny i niepokojący obraz tajemnicy – tego co zdarzyło się w przeszłości. Co jest tą tajemnicą? Czy rodzące się uczucia do przed chwilą poznanych męża i syna pozwolą kobiecie zrozumieć przeszłość i zbudować szczęście swoje i rodziny? Obok Gabrieli Muskały w filmie występują: Łukasz Simlat, Małgorzata Buczkowska, Piotr Skiba, Halina

Rasiakówna oraz Zbigniew Waleryś.