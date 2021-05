Pełzająca śmierć – powstanie sequel horroru Alexandre’a Aja!

W 2019 roku do kin trafił film pt. Pełzająca śmierć. Opowiadał on historię młodej kobiety, która musiała zmierzyć się z siłami natury, aby uratować swojego ojca. Według reżysera produkcji trwają pracę nad sequelem do horroru!

Podczas podcastu The Boo Crew Podcast reżyser Alexandre Aja, wypowiedział się na temat możliwości powstania sequela do horroru z 2019 roku pt. Pełzająca śmierć. Wychodzi na to, że rozmowy na temat danego sequela trwają już od dłuższego czasu. Reżyser miał to do powiedzenia:

Non-stop rozmawiamy na temat sequela i tworzenia naprawdę ciekawego podejścia [do historii]. Wydaje mi się, że historia Hayley jest naprawdę mocna, ale wierzę, że Pełzająca śmierć jest o przejęciu przez naturę tego, co do niej należy, oraz trochę… bardziej napędzane huraganem; człowiek kontra zwierzę. Więc może będzie to kompletnie inna historia. Poszukujemy właściwej historii o człowieczeństwie, która będzie tak samo mocna, jak pierwsza.

Nie wiadomo więc, czy fabuła sequela skupi się na dalszych losach Hayley i jej ojca, czy może otrzymamy historię z kompletnie innymi postaciami, ale z tym samym wątkiem przewodnim, czyli człowiek kontra natura. Film na ten moment nie ma nawet gotowego scenariusza, więc prawdopodobnie poczekamy sobie jeszcze trochę na jakiekolwiek oficjalne wiadomości. Jeśli nie zapoznaliście się jeszcze z pierwszą częścią, to naprawdę zachęcam do seansu. Film nadal jest dostępny na platformie streamingowej Netflix.

Opis filmu Pełzająca śmierć:

Na Florydzie szaleje huragan 5 kategorii. Młoda kobieta, Haley (Kaya Scodelario) stara się skontaktować z ojcem (Barry Pepper), żeby upewnić się, że nic mu się nie stało. Jako że mężczyzna nie odbiera telefonu, córka wbrew zaleceniom władz, udaje się do jego domu. Szukając go, trafia do piwnicy, gdzie znajduje go rannego i nieprzytomnego. Haley będzie chciała wydostać ojca z domu, który stopniowo wypełnia woda. Ale to nie jedyne niebezpieczeństwo, które zagraża ich życiu.

Źródło: The Boo Crew Podcast, YouTube / Ilustracja wprowadzenia: Paramount Pictures