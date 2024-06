Powstanie film o pracach nad Rockym. Peter Farrelly reżyserem I Play Rocky

Jak donosi serwis Indie Wire, trwają prace nad filmem, czerpiącym inspirację z historii Sylvestra Stallone oraz tego jak doszło do powstania Rocky'ego w 1976 r.

Obraz nosi tytuł I Play Rocky. Zgodnie, z krótkim opisem filmu, który oficjalnie nie wymienia nazwiska Stallone'a, śledzi on losy starającego się odnieść sukces w branży aktora. Jego częściowo sparaliżowana twarz i wada wymowy utrudniają mu to jednak w znacznym stopniu. W końcu bohater pisze scenariusz filmu, który bardzo chce kupić duże studio. Mężczyzna stawia jednak jeden warunek, a jest nim główna rola w filmie.

Historia powstania Rocky'ego od lat przewija się w mediach oraz wywiadach z Sylvestrem Stallonem. Gwiazda kina akcji postanowiła pracować za śmieszne pieniądze byleby doprowadzić do powstania filmu z nim w roli głównej. Obraz okazał się jednym z wielkich sukcesów 1976 r., Zdobył dziesięć nominacji do Oscara, wygrywając w trzech kategoriach - najlepszy film, najlepszy montaż i najlepszy reżyser.

Trwają castingi do głównej roli w I Play Rocky. Producentem i reżyserem filmu jest Peter Farrelly (Green Book, Ja, Irena i Ja). Przy produkcji tytułu będzie pracował z byłym szefem filmów w Warner Bros. Tobym Emmerichem oraz Christianem Bahą. Scenariusz napisze Peter Gamble (Trenches, Biurowa rebelia).

W oświadczeniu wspomniany Toby Emmerich wypowiedział się na temat ekscytacji związanej z pracami nad projektem:

Jestem fanem Petera Farrelly zarówno jako widz jak i filmowiec odkąd pracowałem z nim nad muzyką do filmu Głupi i głupszy. Jednakże, to Green Book sprawił, że pomyślałem o nim w kontekście tego inspirującego scenariusza. Razem z Christianem Bahą jesteśmy szczęśliwi, że Peter stanie na czele tego projektu. Podobnie jak nieznany wówczas Stallone, który zagrał w Rockym, Peter przeprowadzi intensywne castingi w poszukiwaniu aktora, który podobnie jak Sly poszukuje tej jednej szansy by pokazać światu co potrafi.