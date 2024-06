Rupert Friend i Sam Claflin w wojennym thrillerze Perdition

Brytyjscy aktorzy Rupert Friend i Sam Claflin zagrają główne role w osadzonym w czasach II wojny światowej filmie sensacyjnym, pt. Perdition.

Film powstaje pod kierownictwem scenarzysty i reżysera Henry'ego Dunhama (The Standoff At Sparrow Creek) oraz producentów hitu kina akcji ostatnich lat Johna Wicka Basila Iwanyka i Eriki Lee z Thunder Road Pictures.

Oprócz głównej roli w filmie, Sam Claflin będzie również pełnił przy nim funkcję producenta wykonawczego. W chwili obecnej Perdition znajduje się w fazie przedprodukcji. Ekipa filmowa wejdzie na plan zdjęciowy jesienią 2024 r.

O czym opowie film?

Akcja filmu rozgrywa się w grudniu 1944 roku w Belgii. Na froncie zachodnim II wojna światowa powoli zmierza ku swojemu brutalnemu zakończeniu. Claflin wciel się w rolę samotnego amerykańskiego żołnierza, który cudem przeżywa egzekucję w obozie jenieckim i udaje mu się ocalić siebie i cenny ładunek. Bohatera ściga jednak bezwzględny oficer SS (w tej roli Friend), który ma obsesję na punkcie schwytania go.

Reżyser filmu Henry Dunham wypowiedział się na temat fabuły oraz prac nad filmem:

Perdition to opowieść o przypadkowym przetrwaniu, o odpowiedzialności jaką niesie za sobą oraz potrzebie uczynienia go wartościowym. Nawet gdy jest się ściganym przez pozornie wszechmocną siłę. To bardzo dramatyczny, klasyczny thriller akcji o ponadczasowych aspektach ludzkiego doświadczenia.

Dunham planuje kręcić Perdition na 35 mm obiektywie, podkreślając kinowy charakter projektu.

Więcej o gwiazdach produkcji

Claflin otrzymał nominację do Złotego Globu za swoją najnowszą rolę, występując u boku Riley Keough w serialu Daisy Jones And The Six Amazona. Obecnie pracuje na planie miniserialu Harlana Cobena Lazarus platformy Prime Video, w którym partneruje Billowi Nighy'emu. Niedawno zakończył produkcję nowej adaptacji telewizyjnej Hrabiego Monte Christo, we współpracy z France Television, włoską RAI i Mediawan Rights, gdzie gra główną rolę, obok Jeremy'ego Ironsa. Wśród nadchodzących projektów filmowych aktora jest horror Colma McCarthy'ego Bagman oraz thriller kryminalny Animal w reżyserii Barnaby'ego Ropera.

Rupert Friend wystąpił ostatnio w drugoplanowych rolach w produkcjach Wesa Andersona Asteroid City oraz Łabędź i Szczurołap, które wchodzą w skład krótkometrażowych filmów o Roaldzie Dahlu. Aktor zagrał również Wielkiego Inkwizytora w serialu Disney Plus Obi Wan Kenobi. W przyszłości będziemy mieli okazję zobaczyć Brytyjczyka w Canary Black Pierre'a Morela z Kate Beckinsale u boku oraz w thrillerze sci-fi Companion w reżyserii Drew Hancocka.

