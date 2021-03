Samsung pokazał telewizory na 2021 rok

Od Neo QLED i MICRO LED po telewizory lifestyle’owe i monitory – Samsung zaprezentował portfolio ekranów na 2021 rok. Wprowadzając funkcje, które odpowiadają na konkretne potrzeby użytkowników w obszarach, takich jak praca i nauka zdalna, fitness czy rozrywka – firma na nowo definiuje rolę telewizora w domu.

Podczas wirtualnego wydarzenia Unbox & Discover Samsung zaprezentował linię telewizorów Neo QLED, MICRO LED, ekranów lifestyle’owych, monitorów i soundbarów na rok 2021. W związku z tym, że coraz więcej czasu spędzamy w domu, tegoroczne innowacje firmy Samsung pozwalają użytkownikom w pełni wykorzystać możliwości ekranów ― umożliwiając im efektywną pracę, skuteczną komunikację czy zdrowy styl życia.

W firmie Samsung jesteśmy dumni z tego, że nieustannie wprowadzamy innowacje, które poprawiają jakość codziennego życia naszych klientów. W ciągu ostatniego roku technologie, które kiedyś pełniły funkcję miłego dodatku, stały się koniecznością, ponieważ nasze domy zamieniły się w biura, szkoły czy siłownie – powiedział James Fishler, Senior Vice President, Home Entertainment Division, Samsung Electronics America. – Ze względu na to, że coraz więcej czasu spędzamy w domu, nasze oczekiwania względem telewizora znacząco się zmieniły. W 2021 roku Samsung na nowo definiuje jego rolę, jako urządzenia spełniającego codzienne potrzeby i umożliwiającego realizację pasji.

Przez dziesiątki lat telewizory były postrzegane jako urządzenia do oglądania filmów i programów. Obecnie są one nie tylko źródłem rozrywki, ale pozwalają też przeobrazić domowy salon w salę konferencyjną lub fitness. Miniony rok przyniósł zmianę w podejściu do tych urządzeń i ― korzystając z wielu funkcji po raz pierwszy ― użytkownicy redefiniują rolę, jaką telewizor odgrywa w ich życiu.

Wprowadzając nowe funkcje, Samsung jednocześnie dba o jak najlepsze wrażenia z oglądania. Za sprawą wysokich parametrów obrazu, firma niezmiennie od 15 lat zajmuje pozycję lidera wśród producentów telewizorów. W 2021 roku Samsung zaoferuje swoim klientom kolejne niezwykłe wrażenia wizualne.

Samsung Neo QLED – telewizor dla każdego

Neo QLED to telewizor, który poprawi wrażenia wizualne, bez względu na rodzaj oglądanych treści. Spektakularna jakość obrazu jest w dużej mierze zasługą procesora AI Neo Quantum oraz Quantum Mini LED, których rozmiary stanowią 1/40 wielkości konwencjonalnych diod LED — zapewniając niezwykle precyzyjne sterowanie jasnością. Dzięki głębszej czerni, poprawionej jasności i inteligentniejszej niż kiedykolwiek wcześniej technologii upscalingu realizowanego przez 16 sieci neuronowych obraz w telewizorach Samsung Neo QLED zapewnia ultrarealistyczne doznania ― niezależnie od tego, czy oglądasz mecz piłki nożnej, czy grasz na konsoli.

Skoro o graniu mowa, telewizory Samsung Neo QLED oferują również funkcje, które wynoszą wirtualną rozgrywkę na nowy poziom. Nowy Panel Gracza (Game Bar) firmy Samsung ułatwia graczom monitorowanie krytycznych aspektów gry i umożliwia korzystanie z Ultra Szerokiego Widoku w Grach (Super Ultrawide Gameview), dzięki czemu można grać nawet na ultraszerokim ekranie, co dotąd zarezerwowane było tylko dla monitorów gamingowych. Dzięki partnerstwu z AMD, firma Samsung po raz pierwszy wzbogaca tegoroczne modele telewizorów Neo QLED w technologię AMD FreeSync Premium Pro ze wsparciem dla PC i konsoli, co przełoży się na wyjątkowy HDR w grach.

Ponadto w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie firma Samsung została oficjalnym partnerem telewizyjnym konsoli Xbox Series X ― a dzięki odnowieniu w tym roku wieloletniej umowy między Xbox i Samsung, obie firmy będą kontynuować współpracę, aby zapewnić graczom niezrównane wrażenia.

Telewizory Neo QLED i QLED oferują najnowocześniejsze funkcje, które umożliwiają korzystanie w pełni z gier nowej generacji oferowanych na Xbox Series X. Na telewizorach Samsung Neo QLED i QLED zagramy w rozdzielczości 4K przy 120 Hz, co pozwala zobaczyć praktycznie każdy szczegół. Oferują przy tym, niezwykle płynny ruch dzięki odświeżaniu 120 fms i niskiemu poziomowi input-lag, wynoszącemu zaledwie 5,8 ms.

W 2021 roku telewizory Neo QLED 8K – QN800A i QN900A – będą dostępne z ekranem o przekątnej 65”, 75” i 85”, a modele Neo QLED 4K (QN90A i QN85A) będą oferowane w różnych wariantach, począwszy od 50”.

MICRO LED wkracza do akcji

Dzięki doskonałej jasności, głębokiej czerni i zapierającej dech jakości obrazu technologia MICRO LED oferuje przełomowe wrażenia wizualne. Jest to możliwe poprzez zastosowanie samoemisyjnych diod LED, które są bardzo trwałe, a obraz na ekranie nie traci barw przez cały okres użytkowania.

W 2018 roku firma Samsung zastosowała technologię MICRO LED w modułowym ekranie The Wall. Jako szczytowe osiągnięcie pod względem wielkości i jakości obrazu The Wall stanowi w pełni konfigurowalny system modułów, które można łączyć, aby uzyskać ekran o nieprawdopodobnym rozmiarze 292 cali, zapewniający doznania nieosiągalne dla żadnego innego urządzenia. Ze względu na tę elastyczność The Wall wymaga profesjonalnej instalacji.

W 2021 roku Samsung wprowadza wszystkie możliwości technologii MICRO LED do tradycyjnych telewizorów, dzięki czemu kinowe wrażenia dostępne są teraz w domu. Dodatkowo nie wymaga to profesjonalnego montażu i instalacji. Technologia MICRO LED od wiosny tego roku będzie dostępna na całym świecie w telewizorach 110’’ i 99’’, a jesienią tego roku zadebiutuje w urządzeniach 88’’. Firma planuje również wprowadzenie tej technologii w telewizorach o rozmiarze 76”.

Dzięki technologii MICRO LED, ekran telewizora można podzielić na cztery części. Rozwiązanie 4Vue (Quad View) umożliwia użytkownikom wygodne oglądanie w tym samym czasie treści z nawet czterech źródeł. Kibice będą mogli śledzić na bieżąco kilka dyscyplin sportu, a miłośnicy gamingu – oglądać filmiki instruktażowe, nie przerywając gry – a wszystko to w oszałamiającej jakości i rozmiarze. MICRO LED zapewnia realistyczną jakość obrazu w ogromnej skali.

Portfolio produktów Lifestyle

Widzowie oczekują dziś funkcji i urządzeń dostosowanych do potrzeb, osobistych gustów i stylu. Kategoria telewizorów lifestyle’owych oferuje szeroką gamę produktów przeznaczonych dla każdego użytkownika i dopasowane do każdej przestrzeni — zarówno w domu jak i na zewnątrz.

Telewizor The Frame może stać się domową galerią zdjęć, które będą przypominały nam najważniejsze i najciekawsze wydarzenia z naszego życia. Możemy je przerzucać wprost z telefonu, wymieniać i określać czas ekspozycji. W tym roku The Frame zaoferuje większą przestrzeń na przechowywanie zdjęć – z 500 MB w 2020 roku do 6 GB obecnie. W praktyce to do 1200 plików w rozdzielczości 4K.

The Frame przekształca też telewizor w dzieło sztuki, które można spersonalizować i dopasować do własnego gustu i wystroju wnętrza. Dzięki współpracy z nowymi partnerami, takimi jak np. Etsy, telewizor Samsung The Frame oferuje w sklepie ze sztuką Art Store[1], jeszcze więcej oryginalnych dzieł sztuki dopasowanych do indywidualnych upodobań. Posiada także nową, opartą na sztucznej inteligencji technologię selekcji, która poleca dzieła na podstawie dokonywanych wcześniej wyborów. Dzięki temu można stworzyć osobistą kolekcję, korzystając ze stale powiększającej się biblioteki ponad 1400 dzieł sztuki pochodzących ze światowych zbiorów. Od ulubionych klasyków, przez fenomenalne dzieła sztuki nowoczesnej, po oszałamiającą fotografię – Art Store daje dostęp do różnych treści, umożliwiając personalizowanie swojego pomieszczenia w zależności od potrzeb i nastroju.

W 2021 roku dostępne są nowe sposoby dostosowywania samego The Frame ― od nowych opcji montażu, takich jak Slim Fit Wall Mount, po pięć rodzajów ramek firmy Samsung i wiele innych dostarczanych przez różnych producentów. Telewizor The Frame oferuje nieskończenie wiele sposobów na to, aby stać się centralnym punktem wnętrza albo wtopić w wystrój domu. Nowa wersja telewizora jest jeszcze smuklejsza: ma zaledwie 24,9 milimetra grubości, czyli mniej więcej tyle samo, co prawdziwa ramka na zdjęcie, dzięki czemu wygląda tak samo estetycznie bez względu na to, czy jest włączony, czy wyłączony.

Z kolei dla tych, którzy tęsknią za wrażeniami z sali kinowej Samsung przygotował The Premiere – kompaktowy projektor z technologią potrójnego lasera o rozdzielczości 4K, który stanowi następny etap w rozwoju kina domowego. Tradycyjne projektory mogą być nieporęczne i trudne do skonfigurowania i choć oferują możliwość oglądania na dużym ekranie, rozdzielczość jest często znacznie niższa niż w przypadku zwykłego telewizora. The Premiere to proste rozwiązanie o minimalistycznym designie, które wtapia się w otoczenie, posiada zaokrąglone krawędzie i subtelne wykończenie, dzięki czemu świetnie wkomponuje się w każde wnętrze. Wystarczy jedynie ustawić projektor The Premiere w odległości około 5 cali lub dalej od jednobarwnej ściany lub ekranu ALR i przygotować popcorn.

Samsung przeniósł swoje urządzenia o niezrównanych w branży parametrach obrazu z wnętrza domu na zewnątrz, spełniając pragnienia użytkowników, którzy chcieliby cieszyć się seansem na świeżym powietrzu. Dzięki The Terrace, pierwszemu telewizorowi przeznaczonemu do oglądania na zewnątrz, jakość obrazu, znakomity dźwięk i inteligentne funkcje, których oczekują widzowie nie są już dostępne tylko w pomieszczeniach. Dodatkowo wszystkie treści można oglądać bez obaw: telewizor The Terrace jest odporny na działanie czynników atmosferycznych, a o zabezpieczeniu przed wodą i pyłem świadczy klasa ochrony IP55. Zarówno montaż, jak i podłączenie do sieci kablowej i Wi-Fi odbywają się łatwo i bezproblemowo. Telewizor The Terrace jest dostępny w rozmiarach 55”, 65”, a latem tego roku pojawi się nowy model Full Sun[2] o przekątnej 75”.

Ekrany dopasowane do wszystkich potrzeb ― od efektywnej pracy po rozrywkę

W 2020 roku znaczenie wyświetlaczy w domu zmieniło się diametralnie, a dla wielu oznaczało to konieczność wprowadzenia dodatkowych urządzeń spełniających wiele potrzeb. Nagle ekran, który wcześniej służył do robienia zakupów online lub przeglądania mediów społecznościowych, stał się głównym elementem codzienności, służąc użytkownikom do pracy, nauki i rozrywki.

Aby sprostać tym potrzebom, Samsung wprowadził Smart Monitor – pierwszy monitor typu „wszystko w jednym”, łączący w sobie najlepsze cechy monitora i telewizora. Smart Monitor jest kompatybilny z sieciami Wi-Fi, Bluetooth, Wireless DeX i AirPlay 2, dzięki czemu użytkownicy mogą pracować z dowolnego miejsca bez konieczności podłączania się do komputera PC. Korzystając z AirPlay 2 mogą udostępniać i kontrolować swoje ulubione treści bezpośrednio z iPhone’a, iPada lub Maca. Gdy potrzebna jest chwila relaksu, widzowie mogą obejrzeć swój ulubiony program, włączając platformę Smart TV i bezpośrednio łącząc się z preferowanymi aplikacjami do przesyłania strumieniowego. Smart Monitor pomaga użytkownikom zachować efektywność i umożliwia rozrywkę, wtedy, gdy niezbędna jest chwila przerwy.

W 2020 roku duże zainteresowanie wzbudził monitor do gier Odyssey G9. W tym roku Samsung wprowadza na rynek wyświetlacz Quantum MiniLED i funkcje premium dla graczy. Zakrzywienie ekranu 1000R w połączeniu z technologią wyświetlania Quantum MiniLED zapewni graczom wrażenia niedostępne na żadnym innym urządzeniu. Nowy G9 dołącza do serii zakrzywionych i płaskich monitorów gamingowych Odyssey.

Aby umożliwić nowy, bezpieczny sposób nauki i pracy wprowadzony został 75-calowy Samsung Interactive Display FLIP, czyli cyfrowa tablica, na której można pisać, rysować i edytować. Flip oferuje funkcje przydatne w hybrydowym trybie pracy i uczenia się, aby pomóc użytkownikom w wypełnianiu swoich zadań — zarówno w klasie, biurze, jak i w domu. Dzięki zoptymalizowanej jakości obrazu 4K i czytelnym obrazom, na Flipie pracować może jednocześnie zespół składający się nawet z 20 osób, synchronizując urządzenia osobiste w celu udostępniania treści w czasie rzeczywistym. Flipchart Samsung Flip pozwala użytkownikom oglądać prezentację współpracownika lub nauczyciela, tak jakby byli tam osobiście ― oferując możliwość wspólnej pracy przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa. Ten 75-calowy wyświetlacz zaprojektowany w sposób sprzyjający lepszej współpracy, umożliwiający większą efektywność i niczym niezakłóconą wymianę pomysłów, dołącza do bogatej linii interaktywnych produktów, obejmującej wyświetlacze 55-, 65- i 85-calowe.

Dźwięk dopasowany do obrazu

Telewizory Samsung oferują wprawdzie niesamowity dźwięk, ale nic tak nie dopełni wrażeń kina domowego, jak soundbar. W tym roku cała linia produktów Q-Serii zawiera ekskluzywną technologię Q-Symphony, synchronizującą dźwięk z telewizora Samsung z dźwiękiem płynącym z soundbara w celu zapewnienia lepszego, trójwymiarowego brzmienia. Dzięki temu widzowie mogą liczyć na pełnię wrażeń audiowizualnych także dzięki technologiom Dolby Atmos/DTS:X, które będą dostępne we dostępne we wszystkich soundbarach z Q-serii.

Aby zapewnić pełne, głębokie i bogate wrażenia, soundbar Q950A może poszczycić się pierwszym na rynku dźwiękiem przestrzennym w formacie 11.1.4, który przenosi widza w sam środek akcji. Nowa funkcja Wzmocnienia Basów (Bass Boost) pozwala użytkownikom na dodanie „więcej basu” za pomocą jednego kliknięcia. Jeśli zaś odtwarzasz muzykę z urządzeń mobilnych, na pewno spodoba Ci się funkcja ,,Dotknij I Odtwórz” dzięki której wystarczy dotknąć smartfonem obudowę soundbara, aby zsynchronizować oba urządzenia.

Pasje, styl, upodobania i potrzeby

W 2021 roku Samsung ułatwia realizację pasji, dostosowuje się do upodobań i zapewnia wydajność, która wszystkim sposobom korzystania z urządzeń nadaje nową jakość. Od topowych niezwykłych, luksusowych rozwiązań jakie oferuje MICRO LED po estetyczny wygląd The Frame ― Samsung na nowo definiuje rolę telewizora w domu w czasach, gdy ekran stał się ważniejszy niż kiedykolwiek przedtem.

Więcej informacji na temat telewizorów Samsung podano w serwisie www.samsung.com.

Dostępność produktów na wybranych rynkach może być różna.

[1] Dostęp do pełnej gamy obrazów jest opcją dodatkowo płatną.

[2] Panel chroniony do 6 godzin przy natężeniu promieniowania słonecznego do 700W i w temp. 40℃. Jasność może się zmniejszyć, aby chronić panel przed innymi wysokimi temperaturami i działaniem promieni słonecznych.