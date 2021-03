Save Ralph – zwiastun animacji mającej na celu zwalczanie testowania kosmetyków na zwierzętach

Głosów do animacji użyczyli: Taika Waititi, Zac Efron, Ricky Gervais, Olivia Munn, Tricia Helfer i Pom Klementieff. Reżyserem i scenarzystą produkcji jest Spencer Susser.

W zwiastunie widzimy głównego bohatera, Ralpha (Waititi), który pojawia się na ekranie z zabandażowanym uchem i opuchniętym czerwonym okiem. Królik wyjaśnia, że ​​jest ślepy na swoje prawe oko i nie słyszy teraz nic poza dzwonieniem z prawego ucha. Film powstał w ramach kampanii #SaveRalph mającej na celu zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach.

Taika Waititi na swoim koncie na Twitterze zamieścił wpis dotyczący produkcji wraz z plakatem.

This is a cool thing that is coming soon. If you don't watch it and love it then you hate animals and we can't be friends anymore.#SaveRalph pic.twitter.com/3oG2VqXr7o

— Taika Waititi (@TaikaWaititi) March 27, 2021