Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings – figurki Funko POP! wyciekły do sieci!

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, czyli kolejny rozdział MCU, jeszcze w tym roku ma trafić do kin. Niestety jednak kampania reklamowa filmu nadal się nie rozpoczęła. Nie otrzymaliśmy żadnego teasera, zwiastuna czy nawet zdjęcia Simu Liu jako główny bohater. Wyciekły za to figurki Funko POP! z głównymi bohaterami filmu!

Użytkownik SCBRMidia wstawił na Twittera dwa zdjęcia, dzięki którym otrzymaliśmy pierwsze spojrzenie na figurki Funko POP! bazujące na filmie Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. W poście zauważyć możemy figurki takich postaci jak Shang-Chi, Razor Fist, Katy czy smok o nazwie The Great Protector. Czy dzięki temu możemy liczyć na początek promocji filmu?

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings przeniosło datę premiery na 3 września 2021 r. Ta nowa data wydaje się bardziej zdecydowana, ponieważ zbliża film do Eternals, a Czarna Wdowa ma gwarantowaną premierę z premiera kinowa i Disney + Premier Access, która odbędzie się jednocześnie 9 lipca.

Jeżeli doniesienia są prawdziwe, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ma być złożeniem formatu à la Mortal Kombat ze scenami walki zbliżonymi do Raid. Na samym turnieju mają się pojawić ważne postacie ze świata Marvela z różnych części galaktyki – FandomWire nie chciało jednak dawać tak dużych spoilerów. Co więcej, ma pojawić się żartobliwe odniesienie do wątku fałszywego Mandaryna w Iron Man 3, co tak zabolało wielu fanów.

Źródło: Twitter / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe