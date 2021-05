Shazam! Fury of the Gods – Djimon Hounsou powróci w kontynuacji?

Djimon Hounsou podobno powróci jako starożytny czarodziej w filmie Shazam! Fury of the Gods.

Pomimo jego widocznej śmierci na ekranie, Murphy’s Multiverse donosi, że Hounsou powtórzy swoją rolę starożytnego czarodzieja w Shazam! Fury of the Gods. Wskrzeszanie postaci, która zginęła na ekranie, może okazać się trudne, ale jeśli ktoś może to zrobić, to jest to DCEU, ponieważ, cóż, już to uczynili. Superman zmarł podczas Batman v Superman: Świt sprawiedliwości, a następnie został wskrzeszony w Lidze Sprawiedliwości.

Opis pierwszej części: wszyscy mamy w sobie superbohatera, po prostu potrzeba trochę magii, aby go z siebie wydobyć. W przypadku Billy’ego Batsona (Angel), wystarczyło krzyknąć jedno słowo – SHAZAM! Potem 14-letni chłopiec otrzymał możliwość zamiany w dorosłego superbohatera – Shazama (Levi). Będąc zatem ciągle dzieckiem, w skórze dojrzałego już faceta, bohater rozkoszuje się nową wersją samego siebie. Robi zatem to, co każdy nastolatek w jego wieku, gdyby tylko posiadał potężne supermoce, a więc nieprzerwanie bawi się nimi! Shazam sprawdza granice swoich zdolności na drodze radosnej lekkomyślności typowego dziecka. Jednakże 14-latek szybko będzie musiał wziąć się w garść, gdy zza horyzontu wyjdzie dr Thaddeus Sivana (Strong).

Źródło: Screen Rant/ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Shazam