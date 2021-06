Shazam! Fury of the Gods – Helen Mirren jako Hespera na nowych zdjęciach z planu!

Niedawno do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z planu nadchodzącego filmu DC pt. Shazam! Fury of the Gods! Na nich otrzymaliśmy m.in. pierwsze spojrzenie na nowy kostium protagonisty! Dzisiaj przyszła pora na jedną z antagonistek filmu, w którą wcieli się Helen Mirren!

Reżyser filmu, David F. Sandberg, nie będzie zadowolony… Do sieci właśnie trafiły nowe zdjęcia prosto z planu filmowego Shazam! Fury of the Gods. Na nich otrzymaliśmy nowe spojrzenie na tytułowego bohatera oraz jedną z przeciwniczek superbohatera! Mowa o Hesperze córce Atlasa oraz siostrze tajemniczej bohaterki, w którą wcieli się Rachel Zegler. W rolę antagonistki wcieli się słynna aktorka, Helen Mirren.

Opis pierwszej części: wszyscy mamy w sobie superbohatera, po prostu potrzeba trochę magii, aby go z siebie wydobyć. W przypadku Billy’ego Batsona (Angel), wystarczyło krzyknąć jedno słowo – SHAZAM! Potem 14-letni chłopiec otrzymał możliwość zamiany w dorosłego superbohatera – Shazama (Levi). Będąc zatem ciągle dzieckiem, w skórze dojrzałego już faceta, bohater rozkoszuje się nową wersją samego siebie. Robi zatem to, co każdy nastolatek w jego wieku, gdyby tylko posiadał potężne supermoce, a więc nieprzerwanie bawi się nimi! Shazam sprawdza granice swoich zdolności na drodze radosnej lekkomyślności typowego dziecka. Jednakże 14-latek szybko będzie musiał wziąć się w garść, gdy zza horyzontu wyjdzie dr Thaddeus Sivana (Strong).

Źródło: Twitter / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe