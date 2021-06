Shazam! Fury of the Gods – pierwsze oficjalne spojrzenie na nowe stroje Rodziny Shazam!

Reżyser filmu Shazam! Fury of the Gods, David F. Sandberg udostępnił na Twitterze nowe zdjęcie z planu swojego filmu! Na nim dostaliśmy pierwsze spojrzenie na nowe kostiumy Rodziny Shazam, która zadebiutowała w poprzednim filmie pt. Shazam!. Zmiany może nie są ogromne, ale kilka małych poprawek tu i tam, spowodowały, że stroje superbohaterów wyglądają dużo lepiej. Przekonajcie się sami:

Don’t know how long we can keep the new suits from leaking so here’s a pic I took the other day pic.twitter.com/41wStJ6oe2

— David F. Sandberg (@ponysmasher) June 21, 2021