Shazam! Fury of the Gods – początek zdjęć do filmu!

Jak podała na swoim Twitterze występująca w filmie Faithe Herman, prace na planie właśnie się rozpoczęły. Oznacza to, że zapewne już wkrótce wypłyną pierwsze fotki z prac.

Last day of me filming This Is Us Seaon 5 & then I'm off to start Shazam 2 next week. I am so grateful for these amazing opportunities 🤎🤎 Happy Thursday! Stay safe & healthy everyone #shazam2 #furyofthegods #ThisIsUs

— Faithe C. Herman (@FaitheHerman) May 6, 2021