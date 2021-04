Sonic the Hedgehog 2 – Pierwsze spojrzenie na Knucklesa

Strona fanowska Tails ‚Channel otrzymała pierwszą partię zdjęć z planu Sonic the Hedgehog 2, oferując pierwsze spojrzenie na powracające gwiazdy Jamesa Marsdena i Tikę Sumpter w Fort Langley a także zastępcze rekwizyty dla Sonica, Tailsa i Knucklesa. Postacie powstaną oczywiście cyfrowo, ale to powinno dać nam całkiem niezłe wyobrażenie o tym, czego się spodziewać.

Here's a look at the #SonicMovie2 filming at Fort Langley today. Sonic, Tails, and Knuckles props were seen; Marsden and Sumpter present as well. #SonicNews pic.twitter.com/YlrsNZlvVy

— Sonic the Hedgehog News & Updates · Tails' Channel (@TailsChannel) April 20, 2021