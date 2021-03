Space Jam: A New Legacy – Pepé Le Pew nie pojawi się w filmie.

Kontrowersje dotyczące postaci animowanego skunksa zaczęły się od wpisu Charles’a M. Blowa na Twitterze. Dziennikarz New York Timesa napisał, że Pepé Le Pew stanowi element kultury gwałtu. Blow jako przykłady podał obmacywanie i całowanie obcych kobiet bez ich zgody, a także niewypuszczanie ich z objęć.

RW blogs are mad bc I said Pepe Le Pew added to rape culture. Let’s see.

1. He grabs/kisses a girl/stranger, repeatedly, w/o consent and against her will.

2. She struggles mightily to get away from him, but he won’t release her

3. He locks a door to prevent her from escaping. pic.twitter.com/CbLCldLwvR

— Charles M. Blow (@CharlesMBlow) March 6, 2021