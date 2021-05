Spider-Man: No Way Home – Charlie Cox jednak w filmie?!

Prawdopodobnie mamy kolejną nową postać w MCU. Jest to Daredevil, o którym było dość głośno swego czasu. Paparazzi potwierdzili, że mają zdjęcia aktora.

Wychodzi na to, że to prawda. Niestety nie mamy żadnego potwierdzenie odnośnie tego, natomiast są to jedynie doniesienia od Paparazzi. Natomiast wszystko wydaje się bardzo sensowne, a także prawdopodobne. Już wcześniej były doniesienia, że widziano Charliego Coxa na planie filmowym.

ELE VOLTOU, O MAIS FODÃO DE TODOS. Muito mais que confirmado, Charlie Cox foi visto e fotografado no set de Spider-Man: No Way Home. O paparazzi AF confirmou ter fotos do ator nas gravações. pic.twitter.com/sSMsrcCkcH — Nação Marvel (@NacaoMarvell) May 1, 2021

Zdjęcia do kontynuacji Daleko od domu rozpoczęły się pod koniec października. Doktor Strange Benedicta Cumberbatcha ma odegrać kluczową rolę w filmie, wraz z Electro Jamiego Foxxa – rolę tę Foxx odgrywał wcześniej w filmie spoza MCU, czyli The Amazing Spider-Man 2.

Po ujawnieniu tajnej tożsamości Spider-Mana w ostatnich chwilach Daleko od domu fani oczekują, że Peter Parker Toma Hollanda zwróci się do Strange’a o pomoc w ucieczce w bezpieczne miejsce w multiwersum lub przywróceniu jego tajnej tożsamości poprzez magię – podobnie jak w 2007 w komiksie One More Day.

Należący do IV fazy MCU Spider-Man 3: No Way Home swoją premierę ma mieć 17 grudnia 2021 roku.

Źródło: Twitter/Ilustracja wprowadzenia: Netflix