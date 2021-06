Spider-Man: No Way Home – Sony drażni fanów nowym postem na Instagramie

W ostatnim czasie dostajemy wiele nowych plotek odnośnie Spider-Man: No Way Home. Teraz Sony Pictures Television India na swoim Instagramie udostępnili post nawiązujący do filmu.

Coraz bliżej filmu oraz coraz więcej plotek. Spider-Man: No Way Home doczekał się ogromnej ilości spekulacji, a także teorii odnośnie fabuły i zwiastuna. Sony ostatnio udostępniło na Brazylijskim i Argentyńskim Twitterze tajemniczy post, który później zniknął. Natomiast teraz, Sony Pictures Television India na swoim Instagramie udostępnili tajemniczy post, który przedstawia tytuł filmu zapisany w stylu emoji. Czy może to oznaczać, że zwiastun coraz bliżej? Na obecną chwilę pozostało nam tylko cierpliwie czekać.

Zdjęcia do kontynuacji Daleko od domu rozpoczęły się pod koniec października. Doktor Strange Benedicta Cumberbatcha ma odegrać kluczową rolę w filmie, wraz z Electro Jamiego Foxxa – rolę tę Foxx odgrywał wcześniej w filmie spoza MCU czyli The Amazing Spider-Man 2.

Po ujawnieniu tajnej tożsamości Spider-Mana w ostatnich chwilach Daleko od domu, fani oczekują, że Peter Parker Toma Hollanda zwróci się do Strange’a o pomoc w ucieczce w bezpieczne miejsce w multiwersum lub przywróceniu jego tajnej tożsamości poprzez magię – podobnie jak w 2007 w komiksie One More Day.

Należący do IV fazy MCU Spider-Man 3: No Way Home swoją premierę ma mieć 17 grudnia 2021 roku.

Źródło: Instagram.com/ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe