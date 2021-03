Spiral: From the Book of Saw – Chris Rock i Samuel L. Jackson w nowym zwiastunie filmu

Nadchodzący reboot słynnej serii Piła, po dłuższej przerwie otrzymał kolejny zwiastun. Film będzie miał swoją premierę 14 maja 2021 roku!

Film Spiral: From the Book of Saw, czyli inaczej Piła IX, już w maju, tego roku, trafi do kin. My w międzyczasie otrzymaliśmy drugi zwiastun tej proudkcji. W rolach głównych zobaczymy Chrisa Rocka (Duże dzieci, Top Five) oraz Samuela L. Jacksona (Nienawistna ósemka, Avengers).

Tak prezentuje się drugi zwiastun filmu:

Głównym bohaterem filmu Spiral: From the Book of Saw (którego będzie grał pomysłodawca nowej części, czyli Chris Rock) będzie policjant przydzielony do sprawy bardzo brutalnych mordów dokonanych za pomocą sprytnych pułapek. L. Jackson zagra ojca protagonisty, Minghella jego partnera a Nichols szefową obydwu policjantów.

Premiera została zaplanowana na 14 maja 2021 roku.

Źródło: YouTube / Ilustracja wprowadzenia: Lionsgate