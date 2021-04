Street Gang – Zwiastun dokumentu o Ulicy Sezamkowej!

Ulica Sezamkowa przez ponad pięć dekad była jednym z najpopularniejszych show dla dzieci. Jednak w końcu powstanie produkcja opowiadająca o kulisach powstawania kultowego programu. Street Gang: How We Got to Sesame Street będzie opowiadać o początkach przełomowego programu dla dzieci.

Street Gang: How We Got Sesame to dokument w reżyserii Marilyna Argelo i opowiada o genezie rewolucyjnego show dla dzieci, który miał realny wpływ na równość i edukacje. Film został zainspirowany bestsellerem New York Times’a, autorstwa Michaela Davisa.

Dokument skupia się na niestrudzonej i świadomej społecznie szefowej telewizji Joan Ganz Cooney i współzałożyciela Sesame Workshop – Loyda Morrisetta. Istotne jest, że oboje byli zainspirowani aktywizmem końca lat 60-tych. Godny uwagi jest również fakt, że twórcy programu chcieli wykorzystać rosnącą potęgę telewizji do stworzenia programu edukacyjnego, który mógłby dotrzeć do dzieci w całym kraju. Zwłaszcza do tych mieszkających w obszarach miejskich.

Cooney zatrudniła wybitnego twórcę Muppetów – Jima Hensona oraz scenarzystę i reżysera telewizyjnego Jona Stone’a do stworzenia kultowego i uwielbianego świata Ulicy Sezamkowej.

Street Gang odnosi się do wizjonerskiego gangu artystów, pisarzy i pedagogów, którzy stworzyli jeden z najbardziej wpływowych programów telewizyjnych w historii. Dzięki ponad 20 wywiadom z oryginalnymi scenarzystami, obsadą i ekipą oraz nigdy wcześniej niewidzianym materiałom zza kulis poznamy na nowo popularne show. Ulica Sezamkowa jest opowiedziana od środka, z humorem i emocjami łączące osobiste narracje i relacje naocznych świadków.

