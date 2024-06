Takes One To Know One. Olivia Cooke i Jamie Bell w obsadzie romansu

Olivia Cooke i Jamie Bell zostaną gwiazdami osadzonego we Włoszech romansu pod tytułem Takes One To Know One. Za kamerą stanie włoska reżyserka Nathalie Biancheri.

Scenariusz filmu określanego jako niekonwencjonalne i współczesne spojrzenie na romans napisała Brooke Baker. Scenarzystkę możecie kojarzyć z pracy przy serialach Sideswiped oraz Pam i Tommy. W szczególności dotyczy to drugiego z wymienionych tytułów, za który otrzymała nominację Amerykańskiej Gildii Scenarzystów w kategorii najlepszy scenariusz serialu limitowanego.

Prace na planie Takes One To Know One rozpoczną się w drugiej połowie 2024 r. we Włoszech. Reżyserka obrazu Nathalie Biancheri ma na swoim koncie takie tytuły jak Wilk czy Nocą. Film śledzi losy Eleanor i Lucasa, którzy przypadkowo spotykają się w Rzymie. Między dwójką od razu czuć chemię. Sęk w tym, że oboje są obecnie w związkach.

Kto jeszcze zaangażowany w prace nad filmem?

Oprócz jednej z głównych ról, Olivia Cooke będzie także producentką filmu. Będzie współpracować z Gail Egan (Wierny ogrodnik, Ostatni portret), Claudem Dal Farra (Wredne igraszki, Dla Leslie) i Brianem Keady (Nie powiesz nikomu?, Kiedy się pojawiłaś). Producentami wykonawczymi są z kolei Josh Glick, Brad Feinstein oraz Brooke Baker. Nad obrazem pracują firmy producenckie Potboiler, BCDF Pictures i Chippy Tea Productions.

Cooke wypowiedziała się na temat filmu dla serwisu Deadline:

Scenariusz napisany przez Brooke Baker jest piękny i wyśmienity, i może być wyniesiony na jeszcze wyższy poziom dzięki talentowi Nathalie Biancheri i Jamiego Bella. Praca z tą utalentowaną grupą ludzi jest spełnieniem marzeń.

Najbliższe plany gwiazd Takes One To Know One

Olivię Cook kojarzymy z udziałem w takich filmach jak Player One, Targowisko próżności czy To właśnie życie. Co zaś tyczy się seriali, to aktorka ma w swoim CV między innymi Bates Motel, Kulawe konie, a przede wszystkim Ród smoka. Hitowy serial HBO powraca z nowym sezonem już 16 czerwca i właśnie wtedy zobaczymy aktorkę na ekranie.

Jamie Bell w ostatnim czasie również nie próżnuje. Aktora, który swoją obecność w świecie filmu zaznaczył rolą w Billy Elliot, mogliśmy niedawno widzieć w filmach Dobrzy nieznajomi, Oblężony czy serialu Lśniące dziewczyny. Jeszcze w tym roku czekają nas premiery dwóch produkcji z jego udziałem. Będą to Fred i Ginger - biografia Freda Astaire'a i Ginger Rogers - oraz dramat The Chain z Sebastianem Stanem, Margaret Qualley i Denise Gough.

Źródło: ComingSoon / ilustracja wprowadzająca: kolaż zdjęć