The Batman – nowe spojrzenie na Człowieka Zagadkę wyciekło do sieci!

Poza jednym zwiastunem filmu The Batman, fani postaci w ciągu ostatnich kilku miesięcy nie doczekali się zbyt dużej ilości materiałów promocyjnych. Zawsze jednak w takich typu produkcjach pojawiają się przecieki. W tym przypadku wcale nie jest inaczej.

Do sieci trafiły zdjęcia kalendarza promującego film The Batman. Na nim otrzymaliśmy kilka naprawdę ładnych plakatów/zdjęć z głównymi postaciami, ale co najważniejsze dostaliśmy także nowe spojrzenie na tajemniczego Człowieka Zagadkę. W zwiastunie co prawda widzieliśmy już nowy design postaci, ale tutaj możemy mu się trochę lepiej przyjrzeć (mimo tego, że zdjęcie jest w słabej jakości).

Dorzucę tutaj swoje 3 grosze i przyznam, że jestem trochę zawiedziony nowym wyglądem Riddlera. Jestem zdecydowanie większym fanem tego co zrobił serial Gotham czy seria gier Batman Arkham. Wygląd to nie wszystko, ale jednak jest to superbohaterska produkcja, a strój głównego protagonisty czy antagonisty ma całkiem duże znaczenie. Mam jednak nadzieję, że Paul Dano da z siebie wszystko i strój Człowieka Zagadki stanie się tylko jednym małym minusem tej postaci.

Historia w The Batman ma być przedstawiona w okolicach drugiego roku panowania Mrocznego Rycerza w Gotham – a więc to nie żadnej origin story. Większość postaci jeszcze nie określiła się w pełni, co oznacza, że nie mamy jeszcze ukształtowanej Catwoman, a Riddler stawia pierwsze kroki. Mamy także do czynienia z innym uniwersum od tego, w którym dzieje się choćby Snyder Cut. Sam obrońca skorumpowanego miasta jeszcze uczy się nowej roli i nie zawsze wszystko mu się udaje. Nawet nie wszyscy mieszkańcy miasta wierzą w samo jego istnienie. Wygląda na to, że Matt Reeves faktycznie znalazł złoty środek, jeżeli chodzi o nową opowieść o Batmanie.

Premiera filmu ma odbyć się w 4 marca 2022 roku.

Źródło: Twitter / Ilustracja wprowadzenia: