The Batman – prace na planie zakończone!

Film The Batman miał naprawdę problematyczny proces filmowania, głównie z powodu koronawirusa. Mimo tego zdjęcia do filmu nareszcie zostały zakończone.

Otrzymaliśmy właśnie świetną informację dla fanów Batmana. Otóż zdjęcia do filmu The Batman wreszcie dobiegły końca. Tą informacją podzielił się z fanami reżyser filmu, Matt Reeves. Zdjęcia do filmu rozpoczęły się już ponad rok temu, ale z powodu pandemii koronawirusa, prace na planie zostawały kilkakrotnie wstrzymywane. Teraz jednak zdjęcia do filmu można uznać za zakończone. Rozpoczyna się więc postprodukcja i kto wie, może niedługo czeka nas drugi zwiastun The Batman.