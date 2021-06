The Flash – fala nowych zdjęć z planu! Supergirl i Michael Keaton jako Bruce Wayne!

Po wyjawieniu trzech symboli superbohaterów z filmu The Flash otrzymujemy falę nowych zdjęć prosto z planu filmowego! Na nich zauważyć możemy m.in. Ezrę Miller czy też Michaela Keatona!

Film The Flash ruszył niedawno z produkcją, ale już dzisiaj otrzymujemy masę nowych zdjęć z planu, które ujawniają naprawdę ciekawe rzeczy. Na kilku z nich zauważyć możemy Ezrę Miller jako Barry’ego Allena oraz Kiersey Clemons jako obiekt westchnień Allena, czyli Iris West! Sądząc po ubiorze postaci oraz lokalizacji, w której kręcony jest film, wydaje mi się, że scena, ta może być rozprawą sądową ojca Barry’ego, czyli Henry’ego Allena.

Barry Allen i Iris West w DCEU to nic nowego, ale przejdźmy teraz do czegoś naprawdę zaskakującego. Jak już wiadomo w rolę Supergirl, w filmie DC, wcieli się Sasha Calle. Niedawno otrzymaliśmy pierwsze spojrzenie na logo superboahterki, ale dzisiaj możemy już zobaczyć tę postać w całej okazałości.

Najlepsze zostawiliśmy na koniec. Temat powrotu Michaela Keatona do roli Batmana, krąży po sieci od bardzo dawna. Dzisiaj w końcu mamy już tę stuprocentową pewność, gdyż do sieci trafiło zdjęcie aktora na planie filmu The Flash! Co najlepsze wszystkie te postacie zobaczymy w jednej scenie. Szykuje się nie lada widowisko!

Film opierać się będzie na komiksie Flashpoint. Jest to jeden z większych crossoverów DC. Rozpoczyna się w momencie przebudzenia Flasha w całkowicie innym świecie. Liga Sprawiedliwości nie istnieje, Batman i Cyborg bezlitośnie tępią bandytów, a Aquaman i Wonder Woman toczą katastrofalną dla Europy wojnę. W tym dziwnym świecie musi odnaleźć się Barry Allen, który nadal pamięta poprzednie życie.

Premiera filmu The Flash przewidziana jest na 4 listopada 2022 roku.

