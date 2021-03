The Flash – Michael Keaton może nie wystąpić w filmie?!

Podczas wywiadu dla Deadline, Michael Keaton wypowiedział się na temat pojawienia się w filmie The Flash jako Bruce Wayne/Batman. Aktor miał to do powiedzenia:

Wygląda więc na to, że aktor na ten moment ma ręce pełne roboty i nie podpisał jeszcze żadnej umowy z Warner Bros. oraz DC.

Dodatkowo sytuacja z panującym na świecie koronawirusem, wcale nie poprawia sytuacje aktora. Aktor wypowiedział się także, że to właśnie ta sprawa najbardziej go martwi:

Szczerze mówiąc, wiesz co mnie najbardziej martwi w tej całej sprawie?… To COVID. Jestem zaniepokojony. Bardziej obserwuję sytuację COVIDA w Wielkiej Brytanii, niż cokolwiek innego. To zadecyduje wszystko, i to dlatego żyję poza miastem tutaj na 17 hektarach, trzymając się z daleka od wszystkich, ponieważ COVID naprawdę mnie niepokoi. Więc to jest najważniejszą rzeczą dla mnie w każdym projekcie. Patrzę na niego i zastanawiam się, czy to mnie zabije? I wiesz, jeśli nie, to wtedy zaczynamy rozmawiać.”