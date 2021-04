The Flash – ruszyły zdjęcia do filmu! Ujawniono oficjalne logo

Trzeba przyznać, że droga filmu The Flash była pełna wybojów. Aktorzy oraz reżyserzy odchodzili od filmu, a sama produkcja była wiele razy przekładana. Film trafił jednak na właściwe tory, gdyż dzisiaj jest pierwszy dzień kręcenia The Flash. Jeśli ta dobra wiadomość wam nie wystarcza, to otrzymaliśmy także krótki teaser przestawiający nowe logo filmu i prawdopodobnie fragment nowego kostiumu Barry’ego Allena!

Special announcement from filmmaker Andy Muschietti on his Instagram: Here we go!!! THE FLASH Day 1. #TheFlashMovie pic.twitter.com/rwaYapX1WR

— DC (@DCComics) April 19, 2021