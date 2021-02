The Flash – Supergirl pojawi się w filmie!

Wygląda na to, że solowy film o Flashu wreszcie trafił na właściwe tory. Już niedługo ruszą zdjęcia do filmu, dzisiaj za to poznaliśmy aktorkę, która wcieli się w kuzynkę Supermana, czyli Supergirl. Sasha Calle będzie pierwszą latynoską odtwórczynią postaci Dziewczyny ze Stali.

Sasha Calle zadebiutuje w DC Extended Universe jako kuzynka Supermana – Supergirl! Andy Muschietti, reżyser filmu The Flash, potwierdził udział aktorki, w nadchodzącym filmie o szkarłatnym sprinterze, krótkim filmikiem na Instagramie. Ostatni raz Supergirl pojawiła się na wielkim ekranie w 1984 roku, ale nikt tak naprawdę nie pamięta tej produkcji (z dobrze znanych przyczyn). Oprócz tego Supergirl pojawiła się tylko na ekranach telewizorów we własnym serialu sieci telewizyjnej, The CW. Czy ta wersja postaci przebije dwie poprzednie? Miejmy nadzieję, że tak.

Director Andy Muschietti telling Colombian actress Sasha Calle that she will be DCEU's first ever Latina Supergirl. pic.twitter.com/aDtqQGCfh1 — Film Updates (@TheFilmUpdates) February 19, 2021

The Flash opierać się będzie na komiksie Flashpoint. Jest to jeden z większych crossoverów DC. Rozpoczyna się w momencie przebudzenia Flasha w całkowicie innym świecie. Liga Sprawiedliwości nie istnieje, Batman i Cyborg bezlitośnie tępią bandytów, a Aquaman i Wonder Woman toczą katastrofalną dla Europy wojnę. W tym dziwnym świecie musi odnaleźć się Barry Allen, który nadal pamięta poprzednie życie.

Premiera filmu The Flash przewidziana jest na 4 listopada 2022 roku. Źródło: Twitter, Instagram / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe