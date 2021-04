The Forever Purge – Poznaliśmy nową datę premiery!

W erze pandemii COVID-19 żadna data premiery nie jest do końca. Studia filmowe zaskakują fanów przesuwaniem premier produkcji. Tym razem trafiło na piątą odsłonę Nocy Oczyszczenia – The Forever Purge. Jednak zobaczymy film w innym terminie niż byśmy się spodziewali

Nadchodząca film The Forever Purge będzie piątą i ostatnią odsłoną horroru Noc Oczyszczenia. Seria rozpoczęła się od filmu z 2013 roku o tej samej nazwie. Fabuła skupia się na corocznym okresie 12 godziny gdzie wszystkie morderstwa są legalne. Większośc filmów z tej serii zebrała mieszane recenzje. Jednak odniosła sukces kasowy. Franczyza doczekała się również serialu.

The Forever Purge pierwotnie miał ukazać się w lipcu 2020 roku. Jednak z powodu pandemii został on opóźniony do maja. Następnie przez kilka miesięcy produkcja pozostawała bez daty premiery. Latem Universal ogłosiło, że piąta Noc Oczyszczenia ukaże się 9 lipca.

Nastąpiła jednak nieoczekiwana zmiana. The Forever Purge zostało ponownie przesunięte, tym razem o tydzień na 2 lipca. Wiadomość pojawiła się tuż po tym, jak Paramount ogłosił, że premiera Top Gun: Maverick została przesunięta z 2 lipca 2021 roku dopiero na 19 listopada 2021 roku. Universal wykorzystał wolny termin i przesunął premierę swojego horroru.



Choć tydzień może nie robić wielkiej różnicy dla tych, którzy czekają na ostatnią Noc Oczyszczenia. Natomiast zmiana daty premiery może się okazać mądrym posunięciem ze strony Universal. Podobnie jak rok 2020, ten rok będzie bezprecedensowy dla branży filmowej. Podczas gdy w zeszłym roku studia gorączkowo wycofywały swoje filmy, gdy stało się jasne, że nie mogą wypuścić ich do kin. Rok 2021 stanowi zupełnie inny problem. Teraz wygląda na to, że coraz bardziej prawdopodobne jest, że największe hity kinowe będą mogły pojawić się w kinach. Jednak trzeba się spodziewać, że nie będzie to taki powrót na jaki liczyła branża. Rządy większości krajów ograniczają transmisje wirusa. Przekłada się to m.in na restrykcje nałożone na kina, które w swoich salach kinowych nie mogą mieć pełnego obłożenia. Bez wątpienia będzie miało to przełożenie na wyniki kasowe zaplanowanych premier

Szybkość podjęcia decyzji przez Universal pokazuje, że jest on tego bardzo świadomy. Wszystkie premiery 2021 roku będą miały dodatkowy atut w postaci widzów, którzy dawno nie byli w kinie i chętnie spędzą w nim czas. Jednak w tym roku na ekrany kin wejdzie niespotykana liczba filmów. Nie ma szans by wszystkie one były hitami, pomimo wzmożonego oczekiwania widzów. Nie sposób teraz przewidzieć, które filmy wejdą przed szereg. Wiadomo, że Universal ma nadzieje, że The Forever Purge będzie jednym z jego sukcesów. Kto pierwszy ten lepszy?

