The Gray Man – film braci Russo ruszył z produkcją!

Braci Russo znamy przede wszystkim z takich filmów jak Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz czy też Avengers: Koniec gry, ale tym razem nie będzie to kolejna superbohaterska produkcja. Będzie to thriller akcji pt. The Gray Man, z naprawdę imponującą obsadą. Mowa m.in. o Ryanie Goslingu, Anie de Armas, Chrisie Evansie, Jessice Henwick czy też gwiazda Bollywoodu – Dhanush. Bracia Russo poinformowało dzisiaj internet o rozpoczęciu się prac na planie.

The Gray Man powstanie pod banerem firmy producenckiej braci Russo AGBO. Film to prawdziwy pojedynek „mano a mano” między tymi dwoma wspaniałymi aktorami, którzy reprezentują różne oblicza CIA. To, czym agencja mogłaby być i to, co może zrobić. Oprócz reżyserowania i pełnienia funkcji producentów, bracia Russo napisali także scenariusz, który został ostatnio zmodyfikowany przez Christophera Markusa i Stephena McFeely’ego. Produkcja może pochwalić się szacowanym budżetem w wysokości 200 milionów dolarów. Czyni go to już najdroższym filmem, jaki do tej pory zawitał na platformie Netflix! Premiera planowana jest na 2022 rok.

Źródło: Twitter / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe