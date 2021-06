The Marvels – aktor Park Seo-Joon dołącza do obsady?

Zgodnie z informacjami podanymi przez StarNews Korea, popularny, południowokoreański aktor Park Seo-Joon właśnie dołączył do obsady filmu The Marvels.

Omawiany obraz to kontynuacja wydanego jakieś czas temu przez wytwórnię Marvel Studios komiksowego widowiska Kaptan Marvel z udziałem Brie Larson. Oczywiście wspomniana aktorka powróci również w sequelu.

Obecnie niewiele wiadomo o potencjalnej roli Parka Seo-Joona w filmie The Marvels. Niemniej krążą pogłoski, iż aktor miałby pojawić się na planie produkcji rzeczonego widowiska w drugiej połowie obecnego roku, zaraz po zakończeniu zdjęć do nadchodzącego wielkimi krokami, południowokoreańskiego obrazu katastroficznego Concrete Utopia. Jeśli informacja o angażu Parka Seo-Joona zostanie potwierdzona, to The Marvels będzie pierwszym, dużym hollywoodzkim projektem trzydziestodwulatka. Trzymajmy więc za niego kciuki. Ponadto Park będzie również drugim południowokoreańskim aktorem, który wziął udział w marvelowskim widowisku. Pierwszym jest Ma Dong-Seok. Aktor wystąpi niebawem w reżyserowanym przez Chloe Zhao filmie pt. Eternals.

Park jest dobrze znanym modelem oraz aktorem. Sławę zapewniły mu następujące produkcje: Kill Me, Heal Me, She Was Pretty, Hwa-rang, Fight for My Way, What’s Wrong with Secretary Kim czy Parasite.

W The Marvels widzowie ponownie laureatkę Oscara Brie Larson w roli tytułowej bohaterki. Aktorkę wcielającą się w rzeczoną postać można było również oglądać w kinowym przeboju Avengers: Koniec gry. Kontynuację filmu Kapitan Marvel nakręci Nia DaCosta.

U boku Brie Larson w produkcji The Marvels wystąpią także Teyonah Parris oraz Iman Vellani. Pierwsza z pań wcieli się w Monicę Rambeau, druga z kolei zagra Kamalę Khan. Warto tutaj dodać, że Iman Vellani jeszcze w tym zadebiutuje w uniwersum Marvela jako wspomniana postać. Będzie to możliwe dzięki powstającej dla platformy Disney+ serii, która w całości zostanie poświęcona Kamali Khan. Poza tym, wracając do The Marvels, filmową antagonistkę zagra Zawe Ashton.

Data premiery omawianego obrazu odbędzie się 11 listopada 2022 roku.

Źródło: ComingSoon.net/ Ilustracja wprowadzenia: Pan Media and Entertainment; WELL GO USA ENTERTAINMENT