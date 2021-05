The Suicide Squad – James Gunn zapowiada największą scenę w swojej karierze!

The Suicide Squad zapowiada się naprawdę nieźle. Pierwszy zwiastun zapowiada nam pełen akcji hit. Tę kwestie, James Gunn podkreślił w niedawnym wywiadzie dla Associated Press, mówiąc o scenie obracającej się wokół Harley Quinn, którą zagra Margot Robbie.

To rzeczywiście wielka pochwała, a scenarzysta i reżyser The Suicide Squad pisał później na Twitterze, aby dodać:

Anyone who was getting killed in The Suicide Squad knew it upon getting the script or for new actors upon being offered the role. #TheSuicideSquad https://t.co/Y92JyLVyvN

— James Gunn (@JamesGunn) May 19, 2021