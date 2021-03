The Suicide Squad – otrzymaliśmy pierwszy zwiastun filmu DC!

Wreszcie otrzymaliśmy pierwszy zwiastun filmu DC, The Suicide Squad! W filmie zobaczymy powrót m.in. Harley Quinn, Ricka Flaga czy Kapitana Boomeranga, ale ujrzymy też nowe twarze jak: Peacemaker, King Shark czy Polka-Dot Man. Głównym antagonistom będzie Starro, pierwszy przeciwnik Ligi Sprawiedliwości w DC Comics.

Tak prezentuje się zwiastun filmu:

Otrzymaliśmy także masę nowych plakatów:

New character posters for Bloodsport, Weasel, Ratcatcher and Savant in ‘THE SUICIDE SQUAD’. pic.twitter.com/OWnFHMeoqU — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 26, 2021

New character posters for Amanda Waller and Polka Dot Man in ‘THE SUICIDE SQUAD’. pic.twitter.com/kpVUEhMwxE — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 26, 2021

New character posters for Harley Quinn and Rick Flagg in ‘THE SUICIDE SQUAD’. pic.twitter.com/2323SMgIyP — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 26, 2021

John Cena reveals a character poster for Peacemaker in ‘THE SUICIDE SQUAD’. pic.twitter.com/W0PbpkevGW — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 26, 2021

A new poster for ‘THE SUICIDE SQUAD’ has been released. (Source: @JamesGunn) pic.twitter.com/noCgpeLO2b — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 26, 2021

Za scenariusz i reżyserię obrazu odpowiada utalentowany James Gunn. Warner Bros. planuje wypuścić do kin obraz pt. The Suicide Squad dopiero 6 sierpnia 2021 roku.

Źródło: YouTube / Ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe