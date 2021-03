The Suicide Squad – potwierdzono, kogo zagra Sylvester Stallone!

Teraz dowiedzieliśmy się także, kto wcieli się w morderczego ulubieńca publiczności. I okazuje się, że tę wdzięczną fuchę dostał Sylvester Stallone! Potwierdził to zarówno James Gunn, jak i sam zainteresowany. Zatem po niewielkim występie w drugiej części Strażników Galaktyki Sly dostał od reżysera coś znacznie okazalszego.

OK shark coming your way! The new THE SUCIDE SQUAD Is thundering your way! August 8!#jamesgunn #The suicide squad #warnerbrotherspictures #Margot Robbie #Johncena https://t.co/G9SkrxPOme

— Sylvester Stallone (@TheSlyStallone) March 26, 2021