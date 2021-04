The Suicide Squad – Trailer bije rekord oglądalności!

Pod koniec lutego zobaczyliśmy pierwszy oficjalny zwiastun Mortal Kombat, który zgromadził ponad 116 milionów wyświetleń w ciągu jednego tygodnia! Nadchodzący reboot DC Extended Universe Jamesa Gunna, The Suicide Squad pobił ten rekord. Od premiery tydzień temu zwiastun zgromadził ponad 150 milionów wyświetleń na całym świecie. Gunn skomentował to na swoim Twitterze.

I just got word #TheSuicideSquad redband trailer set a new record for most views of a redband trailer in a week, with over 150 million views worldwide. I'm incredibly grateful to all of you for making this happen! THANK YOU! 🤯🙏🤯 pic.twitter.com/3bRFBDcvOV

— James Gunn (@JamesGunn) April 2, 2021