Thor: Love and Thunder – Jeff Goldblum powróci jako Arcymistrz?

Prace na planie filmu Thor: Love and Thunder trwają już od stycznia, dzięki czemu otrzymaliśmy już kilka ciekawych zdjęć prosto z planu. Dzisiaj co prawda nie otrzymaliśmy zdjęcia z planu, ale to, co dostaliśmy, jest równie interesujące.

Konto Wide World of Sports opublikowało zdjęcie reżysera filmu Thor: Love and Thunder, Taiki Waititi; odtwórcy roli Thora, Chrisa Hemswortha, oraz Jeffa Goldbluma, który w Thorze: Ragnarok wcielił się w Arcymistrza. Nie jest to jednak zdjęcie z planu filmu, ale z gry rugby, która miała miejsce w Australii. Nie jest to potwierdzenie, że Goldblum powróci do roli Arcymistrza, ale jednak zastanawiające jest, co aktor robi w Australii w takim gronie. Goldblum nie bierze udział w żadnej z produkcji, które na ten moment są kręcone w Australii, więc nic tak naprawdę nie uzasadnia jego pobytu w kraju. Arcymistrz jak wiadomo, nadal żyje w MCU więc nic nie stoi na drodze ewentualnego powrotu tej postaci.

W filmie Thor: Love and Thunder zobaczymy powrót Natalie Portman do roli Jane Foster. Pojawią się także Strażnicy Galaktyki, a głównym antagonistą filmu będzie Gorr, grany przez Christiana Bale’a. Reżyserią ponownie zajmie się Taika Waititi, odpowiedzialny także za scenariusz. Możemy być więc pewni, że Thor: Love and Thunder będzie kontynuacją właśnie jego wizji tej serii.

Źródło: Twitter / Ilustracja wprowadzenia: Marvel Studios