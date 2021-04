Those Who Wish Me Dead – pierwszy zwiastun filmu z Angeliną Jolie!

Wczoraj w formie zdjęć otrzymaliśmy pierwsze spojrzenie na film Those Who Wish Me Dead. Dzisiaj za to mamy już coś konkretnego. Mianowicie Warner Bros. udostępniło pierwszy zwiastun filmu z Angeliną Jolie!

Film Those Who Wish Me Dead już w maju, trafi do kin oraz na platformę HBO Max. Film opowiadał będzie o kobiecie-strażaku (Angelina Jolie), która uratowała małego chłopca, będącego świadkiem morderstwa, przed śmiercią z rąk nasłanych na niego najemników. Muszą oni uciekać i walczyć o byt w dziczy opanowanej przez ogromne pożary.

Tak prezentuje się pierwszy zwiastun filmu:

Those Who Wish Me Dead będzie adaptacją książki Michaela Koryty. Poza Jolie i Houltem w obsadzie znajdują się Jon Bernthal, Aidan Gillen, Tyler Perry, Finn Little, Jake Weber i Medina Senghore. Dzisiaj magazyn Entertainment Weekly udostępnił dwa nowe zdjęcia z Angeliną Jolie w centrum.

Film trafi do kin i na platformę HBO Max 14 maja 2021 roku.

Źródło: YouTube, Warner Bros./ Ilustracja wprowadzenia: Warner Bros.