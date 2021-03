Wersja reżyserska Legionu samobójców i kontynuacja Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera nie powstanie!

Można było przypuszczać, że po sukcesie Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera, Warner Bros. postanowi przywrócić Snyderverse i dać dokończyć reżyserowi jego wizję. Nie wszystko jest jednak takie piękne, jak mogłoby się wydawać. Wygląda na to, że WB właśnie popełniło jeden z największych błędów.

Co jest tym błędem? Jest to nie słuchanie fanów i kompletne ignorowanie tego co tak naprawdę fani DCEU chcą zobaczyć w przyszłości. Warner Bros., a konkretniej przewodnicząca WB. Pictures – Ann Sarnoff, postanowiło, że nie będą kontynuować wizji Zacka Snydera, oraz że wersja reżyserska Legionu samobójców nie powstanie. Snyder Cut był jedną z najbardziej oczekiwanych produkcji przez ostatnie 3 lata. Fani walczyli, aby wizja Zacka Snydera, wreszcie ujrzała światło dzienne. To się udało. Otrzymaliśmy dużo lepszą wersję filmu, niż to coś, co trafiło do kin w 2017 roku. Praktycznie każdy aspekt filmu został ulepszony. Fani są zachwyceni tym, co otrzymali, a zakończenie błaga o kontynuację. Warner Bros. jednak tak nie uważa. WB postanowiło, ze bedą kontynuować swoją wizję DCEU i nie będą brać pod uwagę tego czego tak naprawdę pragną fani.

Nie dość, że nie otrzymamy kontynuacji Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera, to dodatkowo nie dostaniemy także wersji reżyserskiej Legionu samobójców. Coś, co fani DCEU z chęcią by zobaczyli. HBO Max stało się znakomitą platformą, która wreszcie daje szansę powstania właśnie takich projektów. Wiadomo, ze 4-godzinny film po prostu nie miał szans zaistnieć w warunkach kinowych. Natomiast wraz z nadejściem HBO Max wszystko się zmieniło. Wielogodzinne produkcje wreszcie mają miejsce, gdzie mogą się pojawić. Nie rozumiem więc takiej oto decyzji WB. Jest to prawie pewne, że Ayer Cut (wersja reżyserska Legionu samobójców) byłoby takim samym lub podobnym sukcesem jak Snyder Cut, a jak wiadomo, tutaj liczą się tylko pieniądze.

Obie decyzje zdają się być nieracjonalne i naprawdę aroganckie. Fani po obejrzeniu jak Darkseid planuje atak na Ziemię; jak Batman, Flash, Cyborg, Mera, Deathstroke i Joker muszą współpracować, aby zwalczyć siły Darkseida i Supermana; czy jak Marsjański Łowca wreszcie pojawia się w DCEU, pragną kontynuacji tego uniwersum, a nie tego co w planach ma Warner Bros. To właśnie fani powinni być wskaźnikiem, w jakim kierunku powinno iść uniwersum DC. MCU stało się tak wielkim sukcesem, ponieważ Kevin Feige nie tylko słyszał, ale też słuchał fanów. WB w ostatnich latach, desperacko chciało osiągnąć sukces, jaki osiągnęło Marvel Studios. Filmy stały się mniej poważne i mroczne, a bardziej wesołe i przepełnione żartami tak jak MCU. Skoro WB tak bardzo chce kopiować działania Marvel Studios, to czemu nie zacząć kopiować tę jedną czynność, która jest fundamentem każdego udanego projektu, czyli wspomniane kilka razy w tym tekście… słuchanie fanów.

Źródło: variety.com / Ilustracja wprowadzenia: Warner Bros.