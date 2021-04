Wonder Woman 1984 i inne hity ze świata DC w HBO GO!

Od początku kwietnia w HBO GO do obejrzenia jest najnowsza produkcja Patty Jenkins – Wonder Woman 1984.

Ale to zaledwie czubek góry lodowej, jeśli chodzi o produkcje związane z uniwersum DC w HBO GO. Wśród nich znalazł się oscarowy Joker Todda Phillipsa, Ptaki Nocy z Margot Robbie jako Harley Quinn na pierwszym planie, no i oczywiście hit ostatnich tygodni, czyli Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera. Co więcej, dostępne są także seriale: Superman i Lois oraz Batwoman, oraz różne animacje – a wśród nich Batman: Hush, Batman i Harley Quinn, Batman: Powrót Jokera i rzecz jasna obie animowane adaptacje Powrotu Mrocznego Rycerza Franka Millera.

Od dziś w HBO GO zobaczyć możemy również trylogię Mrocznego Rycerza od Christophera Nolana!

Film Wonder Woman 1984 wyreżyserowała Patty Jenkins, która razem z Geoffem Johns’em i Dave’m Callahamem jest także autorką scenariusza. Twórcami historii, na podstawie której powstał scenariusz są Jenkins i Johns, którzy opierali się na bohaterach z komiksów DC. Postać Wonder Woman została stworzona przez Williama Moultona Marstona. W pracy za kulisami filmu reżyserce towarzyszyło wielu członków ekipy, z którą Jenkins pracowała przy filmie Wonder Woman. Byli wśród nich odpowiedzialny za zdjęcia Matthew Jensen, nominowana do Oscara projektantka kostiumów Aline Bonetto (Amelia) oraz nagrodzona Oscarem za kostiumy do Topsy-Turvy Lindy Hemming. Film zmontował nominowany do Oscara Richard Pearson (Lot 93). Muzykę skomponował nagrodzony Oscarem kompozytor filmowy Hans Zimmer (Dunkierka, Gladiator, Król Lew).

Film WW84 dostępny jest w serwisie w dwóch wersjach językowych – oryginalnej z lektorem lub napisami oraz z dubbingiem. Premiera na antenie HBO zaplanowana została na 30 maja.