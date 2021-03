Zack Snyder dziękuje za tak dobre przyjęcie Ligi Sprawiedliwości!

Dzięki temu, że Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera jest już dostępna na HBO, fani, którzy długo czekali na film Snydera, przyjmują go z entuzjazmem. Sam Snyder podziękował fanom bezpośrednio w wiadomości wideo.

Wideo opublikowane na oficjalnym Twitterze filmu, ma opis: „Wszyscy jesteście najlepsi. Dziękuję za ogromne wsparcie Ligi Sprawiedliwości Zacka Snydera”. Zawiera również hashtag #SnyderCut, nieoficjalną nazwę używaną przez fanów, którzy prosili o jego wydanie.

You all are the best. Thank you for your overwhelming support of Zack Snyder's Justice League. #SnyderCut #UsUnited pic.twitter.com/t7wgaj5NqC

— Zack Snyder's Justice League (@snydercut) March 20, 2021