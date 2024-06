Zmarł Jan A.P. Kaczmarek, wybitny polski kompozytor

Smutne wieści w świecie rodzimego kina. Pożegnaliśmy wielkiego kompozytora, Jana A.P. Kaczmarka.

O zgonie poinformowała małżonka twórcy, Aleksandra Twardowska-Kaczmarek. 71-letni twórca od pewnego czasu zmagał się z ciężką chorobą związaną z zapaleniem płuc. Artysta cierpiał przy tym na wiele pobocznych powikłań, które sprawiły, że koniec końców nie udało mu się z tego wydobrzeć.

O kompozytorze

Urodzony w Koninie w 1953 roku, Jan A.P. Kaczmarek ma na koncie kompozycje nagrane do dziesiątek różnych produkcji - zarówno polskich, jak i zagranicznych. Najwięcej sławy przyniosło mu stworzenie ścieżki do Marzyciela z Johnnym Deppem, za co otrzymał zresztą Oscara. Niewielu rodzimych twórców może pochwalić się tak znamienitym dorobkiem.

