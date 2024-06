Crime Simulator ujawniony. Szykujcie swoje łomy!

Rabunki, napady i gangsterskie porachunki – to tylko część tego, co zaoferować ma Crime Simulator, czyli nowa gra twórców bestsellerowego Thief Simulator 2. Crime Simulator pozwoli zarówno na robienie kryminalnej kariery w pojedynkę, jak i wspólne akcje w trybie kooperacji (do 4 kryminalistów). Premiery gry na PC można spodziewać się w 2024/2025 r., a w planach są także wersje na konsole PlayStation, Xbox i Nintendo. Już teraz na PC dostępny jest bezpłatny prolog gry.

Nad Crime Simulator pracuje polskie studio CookieDev, znane przede wszystkim z bestsellerowego Thief Simulator 2. Wydawcą gry na PC i konsolach będzie Ultimate Games S.A.

Crime Simulator to unikalny symulator działalności w kryminalnym podziemiu z widokiem z perspektywy pierwszej osoby (FPS). Gra oferuje tryby gry pojedynczej i kooperacji online do 4 osób jednocześnie. Rozgrywka w szeroki sposób ukazuje kryminalne życie, opierając się też na elementach znanych z innych gatunków gier.

Przestępcza kariera obejmuje w Crime Simulator nie tylko wykonywanie bandyckich zleceń (np. kradzieże i odzyskiwanie długów) i walkę, ale także m.in. zbieranie surowców, rozwój postaci, ulepszanie sprzętu czy zdobywanie odpowiedniej reputacji wśród obecnych w grze frakcji.

W Crime Simulator gracze znajdą świeże spojrzenie na symulatory akcji. To gra tworzona zarówno z myślą o graczach wolących rozgrywkę w pojedynkę, jak i tych lubiących współdziałać z innymi. Tytuł zaoferuje m.in. nowe podejście do walki, system gangsterskich frakcji oraz przede wszystkim rozgrywkę obejmującą wiele intrygujących i zróżnicowanych elementów – mówi COO Ultimate Games S.A., Rafał Jelonek.

Od 10 maja br. na platformie Steam jest już dostępne bezpłatne demo gry. W Crime Simulator: Prologue gracze znajdą jedno mniejsze osiedle ze strefą budowy i opuszczoną farmą, która służy gangsterom jako kryjówka. W pełnej wersji gry dostępne będą m.in. trzy większa osiedla, obszary pustynne na obrzeżach Meksyku, rejony parku narodowego w Kanadzie oraz kilka dodatkowych lokacji. Ekipa CookieDev pracuje też nad całą masą dodatkowej zawartości.

W Crime Simulator na graczy czeka wiele narzędzi do użycia w przestępczych akcjach. Twórcy proponują m.in. kije baseballowe, łomy, pręty, klucze, kastety, noże, pałki teleskopowe, pistolety oraz różnego typu bomby i granaty. Do wykorzystania będą także specjalistyczne pułapki i wieżyczki.

Crime Simulator – główne cechy:

rób karierę w przestępczym półświatku;

wykonuj zlecenia i zdobywaj sławę;

działaj sam lub w kooperacji (do 4 kryminalistów);

korzystaj z szerokiego arsenału broni;

zbieraj surowce i twórz sprzęt.

Premiera gry na PC (Steam) jest wstępnie planowana na 2024/2025 r. Crime Simulator trafi później również na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch.

Źródło: informacja prasowa / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe