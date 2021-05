Dwie gry od LucasGames, pojawią się na Nintendo Switch!

Kompilacja wydaje się być w stylu podobnym do Disney Classic Games: Alladyn i Król Lew, oferując Zombies Ate My Neighbors i Ghoul Patrol w jednym pakiecie. Dostaniemy również galerie, w której znajdą się grafiki koncepcyjne i wywiady z twórcami gier. Poza konsolą Wii Virtual Console żadna z tych gier nie dostała innej reedycji, więc kompilacja powinna być ekscytującą zapowiedzią dla fanów starej szkoły!

W tej chwili nie jest jasne, czy kompilacja zostanie wydana fizycznie. Właściciel Limited Run Games, Josh Fairhurst, na Twitterze podzielił się swoim podekscytowaniem z powodu ogłoszenia, ale szybko wskazał, że jest po prostu szczęśliwy, że więcej graczy będzie miało szansę sprawdzić Ghoul Patrol. Także fani nie powinni jeszcze niczego zakładać. Mimo to wydanie kolekcjonerskie wydawcy byłoby całkiem ekscytujące!

And no, this is not an announcement of a physical release. I'm just excited that more people will get an opportunity to play Ghoul Patrol, a game most people don't know exists.

— Josh Fairhurst (@LimitedRunJosh) May 11, 2021