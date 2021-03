G.I. JOE w World of Tanks!

Wybierz swoją stronę, skorzystaj z nowej przepustki sezonowej i wróć do pancernego trybu battle royale Stalowy Łowca!

Kultowy G.I. JOE wraz ze swoim odwiecznym rywalem, bezwzględną organizacją Cobra, wkraczają do świata World of Tanks. Od dziś dostępne są dwa specjalne style 3D: pierwszy dla czołgu TS-5 (drużyna G.I. JOE), a drugi dla T-54 prototyp (Cobra). Poza tym pojawią się legendarne naklejki z G.I. JOE, M.O.B.A.T. i Cobra H.I.S.S, które czołgiści pamiętają z dzieciństwa. Gracze mogą wziąć udział w serii misji specjalnych, aby zdobyć unikatowe emblematy, inskrypcje oraz rezerwy osobiste. W zależności od wybranej strony dostaniecie logotypy G.I.JOE albo organizacji Cobra. Misje starują od dziś i potrwają do 26 marca.

G.I. JOE to jedne z najpopularniejszych na świecie figurek akcji. Generacje dzieci na całym globie bawiły się nimi i brały udział w konflikcie pomiędzy elitarną drużyną komandosów, a organizacją Cobra, międzynarodową siecią przestępców. Niezliczone ilości bitew zostały stoczone przy użyciu plastikowych figurek (często dowodzonych przez dzisiejszych czołgistów w World of Tanks), które uzyskały status kulturowego fenomenu.

Od 15 marca startuje nowa przepustka sezonowa w World of Tanks PC. Warto przypomnieć, że każdy czołgista dostaje podstawową, darmową wersję, jest również opcja ulepszona, dodatkowo płatna. Czwarty sezon potrwa do 15 czerwca i zaoferuje kilka ulepszeń w stosunku do poprzednich edycji. Tym razem czekają 3 rozdziały, po 50 misji każdy, a główną nagrodą za ukończenie każdego z nich będą unikatowe style 3D dla Object 705A, T110E3 i czołgu średniego 121. Tym razem punkty do przepustki sezonowej można zdobywać w różnych trybach gry czyli w bitwach losowych, rankingowych, w stalowym łowcy oraz poprzez wyzwania dzienne.

Stalowy Łowca, tryb battleroyale w World of Tanks również startuje dziś i potrwa do 21 marca. Tym razem ten tryb nie ma własnego postępu tylko połączony jest z przepustką sezonową. Za wyniki w tym unikatowym trybie dostajemy punkty liczące się do przepustki sezonowej.

Więcej informacji o współpracy z G.I.JOE, Przepustce sezonowej i Stalowym łowcy na oficjalnej stronie gry ->https://worldoftanks.eu/pl/