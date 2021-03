GeForce NOW: 21 nowych gier w marcu oraz kompatybilny z usługą kontroler dla iOS

W tym miesiącu biblioteka GeForce NOW powiększy się o 21 gier, a 6 z nich pojawi się w usłudze już dzisiaj. Znajdziemy wśród nich m.in. strategiczno-turową RPG Disgaea PC, debiutującą dzisiaj na Steam Loop Hero oraz dostępną przez tydzień za darmo w Epic Games Store Wargame: Red Dragon.

Użytkownicy usługi GeForce NOW, po zakupieniu gry w ulubionym cyfrowym sklepie, mogą je uruchamiać na dowolnym obsługiwanym urządzeniu (PC, Mac, Chromebook, iPhone, iPad, Android lub Android TV).

Do listy rekomendowanych urządzeń współpracujących z GeForce NOW dołączył kontroler Backbone One. Jest to kontroler dedykowany smartfonom iPhone, który bezproblemowo integruje się z usługą obsługiwaną przez przeglądarką Safari w iOS. Dzięki solidnej konstrukcji i wygodnym przyciskom idealnie nadaje się on do gier przesyłanych strumieniowo z chmury. Ponadto Backbone One ma wbudowany przycisk przechwytywania, który umożliwia nagrywanie i udostępnianie rozgrywki bezpośrednio z telefonu. Kontroler jest dostępny w USA z możliwością wysyłki na cały świat.

Gry dostępne w GeForce NOW od 4 marca:

Disgaea PC (Steam)

(Steam) Legends of Aria (Steam)

(Steam) Loop Hero (dostępna od dnia premiery na Steam)

(dostępna od dnia premiery na Steam) The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos (Steam)

(Steam) Wargame: Red Dragon (dostępna za darmo w Epic Games Store od 4 do 11 marca)

(dostępna za darmo w Epic Games Store od 4 do 11 marca) WRC 8 (Steam)

Kolejne gry, które pojawią się w marcu w GeForce NOW:

Door Kickers (Steam)

Endzone: A World Apart (Steam)

Monopoly Plus (Steam)

Monster Energy Supercross: The Official Videogame 4 (Steam)

Narita Boy (Steam)

Overcooked: Jesz ile chcesz (Steam)

Pascal’s Wager: Definitive Edition (Steam)

Spacebase Startopia (Steam oraz Epic Games Store)

System Shock: Enhanced Edition (Steam)

Thief Gold (Steam)

Trackmania United Forever (Steam)

UNO (Steam)

Workers & Resources: Soviet Republic (Steam)

Worms Reloaded (Steam)

Wrench (Steam)