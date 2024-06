Kolejna Polka dołącza do Drużyn Sezonu EA FC 24

EA prezentuje kolejnych zawodników, którzy dołączają do prestiżowych Drużyn Sezonu. W tym tygodniu są to reprezentanci francuskiej Ligue 1 oraz reprezentantki żeńskiej dywizji, Division 1 Féminin. Po raz drugi do TOTS dołącza Polka, Kinga Szemik, grająca w barwach Stade de Reims.

W tym roku zawodnicy i zawodniczki Drużyny Roku wybierani są we współpracy z poszczególnymi ligami narodowymi przy użyciu szczegółowych danych statystycznych Opta. Dzięki nim mamy pewność, że wybrani gracze są bezdyskusyjnie najlepszymi na świecie.

Drużynę Sezonu Ligue 1 tworzy 25 zawodników. Francuską dywizję zdominował Paris Saint-Germain z 8 zawodnikami. We francuskiej TOTS zobaczymy również reprezentantów LOSC Lille, Stade Brestois 29, czy OGC Nice.

W Drużynie Sezonu Division 1 Féminin wyróżniają się 2 kluby – Olympique Lyonnais z pięcioma reprezentantkami oraz PSG z czterema. W Drużynie Sezonu D1 Arkena pojawiła się też Polka grająca w barwach Stade de Reims, Kinga Szemik.

W kolejnych tygodniach będą odkrywane drużyny z francuskiej hiszpańskiej LaLiga oraz włoskiej Serii A, a na koniec maja zostanie ogłoszona ostateczna Drużyna Sezonu.