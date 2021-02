Marcowa oferta PlayStation Plus!

Prezentujemy marcową ofertę subskrypcji PlayStation Plus. Na wszystkie osoby posiadające aktywne członkostwo czekają aż cztery tytuły: Final Fantasy 7 Remake, Remnant: From the Ashes, Farpoint i Maquette, czyli nowa wersja jednej z najpopularniejszych serii gier, kooperacyjna gra akcji, tytuł w pełni wykorzystujący moc VR Aim Controllera.

Final Fantasy 7 Remake – dostępne na PS4 i PS5

Nowa wersja kultowego oryginału z niezapomnianymi postaciami, fantastyczną fabułą i epickimi bitwami. Na wszystkich użytkowników czeka przygoda w świecie, który dostał się we władanie Shinra, podejrzanej korporacji, kontrolującej siłę życiową całej planety, zwanej energią mako. Projekt opracowany przez firmę Square Enix to klasyczna japońska gra typu RPG, w której głównym zadaniem graczy będzie wsparcie ruchu oporu Avalanche i pokonanie korporacji Shinra. Niestety wersja Final Fantasy 7 Remake na PS4 dostępna dla członków PlayStation Plus nie kwalifikuje się do aktualizacji cyfrowej wersji PS5, którą ostatnio zapowiedziano.

Maquette – dostępne na PS5

Debiutujące w ramach subskrypcji PlayStation Plus Maquette, to gra logiczna, ale nie w takim sensie, w jakim Sudoku jest łamigłówką, a bardziej jak opowieść, która zawiera zagadki. W trakcie odkrywania rekurencyjnego świata gry, każdy z graczy odkryje wspomnienia młodej pary zakochanych, rozwiązujących zagadki poprzez kreatywne myślenie. Gra rozgrywa się w świecie zagnieżdżonym w sobie rekurencyjnie. Ideę tę łatwiej zrozumieć, gdy zobaczy się ją w działaniu. Zagadki w Maquette wynikają z magicznych zasad świata, które różnią się od naszych, oraz z tego, jak wykorzystać te specjalne zasady w nieoczywisty sposób. Kiedy więc najprostsze rozwiązanie zagadki nie zadziała, należy pomyśleć o świecie rekurencji i o tym, co odróżnia go od naszego, i jak te różnice mogą umożliwić osiągnięcie celu w sposób, który nie byłby możliwy w prawdziwym życiu.

Farpoint VR – dostępne na PS4 i PS5

W tej pierwszoosobowej strzelance w otwartym świecie z rozgrywką w wirtualnej rzeczywistości, każdy z graczy obudzi się w obcym, nieprzyjaznym świecie, mając do dyspozycji jedynie standardowe wyposażenie kapsuły ratunkowej. Użytkownicy muszą wyruszyć na poszukiwanie szczątków Pielgrzyma, a ich jedyną nadzieją na powrót do domu jest znalezienie ocalałej załogi stacji.

Remnant: From the Ashes – dostępne na PS4 i PS5

Remnant: From the Ashes to strzelanka akcji z perspektywy trzeciej osoby, w której gracze muszą przetrwać w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez przerażające kreatury. Jako jeden z ostatnich pozostałych przy życiu ludzi, gracz wyrusza w samotną lub drużynową podróż, aby stawić czoła hordom zabójczych przeciwników i epickich bossów. W walce o przetrwanie, ludzkość sięga po technologię tworzenia portali do innych wymiarów. Na użytkowników czeka zwiedzanie dynamicznie generowanych światów, które za każdym podejściem będą inaczej wyglądać, tym samym zaskakując ponad 100 rodzajami zabójczych przeciwników i 20 epickimi bossami.

Oferta będzie aktywna od 2.03.2021 od godz. 11:00.

Źródło: materiały prasowe