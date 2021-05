Marvel’s Avengers – zaprezentowano skiny Iron Mana i Hulka z MCU!

Oficjalne konto gry Marvel’s Avengers udostępniło dzisiaj pierwsze oficjalne spojrzenie na nowe skiny Iron Mana oraz Hulka, inspirowane MCU. Trzeba przyznać, że wyglądają naprawdę dobrze. Nie zmienia to jednak faktu, że gra nadal jest pełna błędów, a co najgorsze nowa zawartość (którą gracze otrzymują bardzo rzadko) jest po prostu niewarta uwagi.

He. Is. Iron Man. 🚀

Inspired by the Marvel Cinematic Universe, Iron Man’s Marvel Studios’ "Avengers: Endgame" Outfit shows what a man with one shot to save the world looks like.

Get it in the Marketplace on May 20! pic.twitter.com/J119nLmgAd

