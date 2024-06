Nie Trump, nie Biden, lecz Ty! I Am Your President wkrótce na konsolach Xbox

Już 8 maja br. na Xbox One i Xbox Series X|S zadebiutuje I Am Your President, polityczna gra survivalowa, w której można zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. I Am Your President to tytuł pełen politycznych i ideologicznych starć między Demokratami i Republikanami, różnych sytuacji kryzysowych, wielkich zmagań w polityce zagranicznej, ale też elementów satyrycznych. Gra została wydana wcześniej także na PC.

I Am Your President to tytuł stworzony przez niezależne President Studio. Symulator wydano w 2023 r. najpierw na PC. Za przygotowanie i wydanie wersji na Xbox One odpowiada polska firma Ultimate Games S.A. Dzięki wstecznej kompatybilności tytuł działa też na Xbox Series X|S.

Jak tłumaczą twórcy gry, I Am Your President to unikalny polityczny survival, oparty na mechanikach narracyjnej gry strategicznej. Gracz zaczyna jako nowo wybrany prezydent USA i musi walczyć o polityczne przetrwanie oraz odpowiednie poparcie społeczeństwa, by mieć szanse na drugą kadencję.

Rozgrywka przybliża specyfikę wielkiej polityki. Jako nowy prezydent USA gracz m.in. rozmawia z ludźmi, podejmuje decyzje polityczne, uczestniczy w konferencjach prasowych i prowadzi politykę zagraniczną. W wolnej chwili można też prowadzić prezydenckie kanały w mediach społecznościowych i przygotowywać przemowy.

W I Am Your President dostępny jest specjalny kompas polityczny, który wskazuje, jak podejmowane przez gracza decyzje plasują się na mapie ideologicznej. W praktyce gracz może np. prowadzić politykę lawirowania wokół mitycznego centrum albo być bliżej linii Demokratów lub Republikanów, ale równie dobrze można postawić na radykalne linie ideologiczne z prawej czy lewej strony. Podobna swoboda dotyczy też polityki zagranicznej i obronnej. Gracz może być izolacjonistą albo wprost przeciwnie – prowadzić aktywną czy nawet ofensywną politykę.

Tytuł jest również pełen losowych wydarzeń, dzięki czemu każde podejście do gry może wyglądać nieco inaczej. Twórcy zdecydowali się także na pewne nawiązania do prawdziwych osób, zdarzeń politycznych czy teorii spiskowych. Co ważne, w I Am Your President nie brakuje też elementów satyryczno-humorystycznych.

I Am Your President – główne cechy:

polityczny survival;

polityka wewnętrzna i zagraniczna;

różne nurty ideologiczne;

losowe wydarzenia i kryzysy;

teorie spiskowe.

Datę premiery I Am Your President na Xbox One i Xbox Series X|S ustalono na 8 maja 2024 r.